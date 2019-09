Star Wars - Möge die Macht mit euren Füßen sein! Adidas produziert neue X-Wing-Schuhe

Der X-Wing T-65 von Luke Skywalker zählt zu den bekanntesten Raumschiffen der Galaxis. Das dachte sich auch Adidas und fabriziert den X-Wing nun als Schuh. Wie das aussieht, seht ihr bei uns.

Die neueste Sneaker-Collection von Adidas ist zwar keine Inovation per se, immerhin gibt es schon den einen oder anderen Schuh zum „Star Wars“-Franchise, allerdings kann sich dieses Paar durchaus sehen lassen.

Adidas klettert in den X-Wing

Adidas und Disney als Lizenzgeber gehen eine neue Zusammenarbeit ein. Im Rahmen des kommenden Abschlusses der Skywalker-Saga am 19. Dezember 2019 gibt es nun ein passendes Schuhdesign.

Der sogenannte Ultra Boost verleiht euren Füßen einen kleinen Machtschub. Der Schuh ist an den notorischen X-Wing aus den „Star Wars“-Filmen angelehnt. Das Design kommt mit entsprechenden Elementen daher. Das Ganze sieht dann in etwa so aus:

© Adidas

Der Name des Schuhs ist neben dem Schriftzug „THE FORCE WILL BE WITH YOU ALWAYS“ ebenfalls vorzufinden. Außerdem sind aufgedruckte Elemente des X-Wings vorzufinden. Die orangene Farbe ist an die Farbe des X-Wing-Pilotenanzugs angelehnt. Warum Adidas nicht den traditionellen Spruch „May the force be with you“ verwendet, ist sicherlich ein möglicher Kritikpunkt.

Außerdem basiert der Schuh auf das eher unbeliebte, aber komfortable S&L-Modell von Adidas und ob man das gesamte Produkt nun als stylisch oder cool betrachten möchte, bleibt am Ende sicherlich subjektiver Natur. Aber eines ist klar: Die Macht ist möglicherweise stark in euren Füßen, wenn ihr diesen Schuh tragt. Aber nur möglicherweise.