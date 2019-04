Star Wars - Mark Hamill bestätigt seinen Lieblingsfilm aus dem Franchise

Bislang gibt es acht Filme aus der großen Skywalker-Saga, die dem „Star Wars“-Franchise entspringen. Mit Episode IX wird diese Saga ihr Ende finden. Aber welcher Film ist eigentlich der beliebteste Film? Mark Hamill hat diesbezüglich eine Antwort gegegben, die sich wohl mit vielen Meinungen der Fans deckt.

Jeder hat so seinen Lieblingsfilm, wenn es um das „Star Wars“-Universum geht, was wiederum an die Generation der jeweiligen Zuschauer gebunden sein dürfte. Obgleich Episode IX noch nicht im Kino angelaufen ist, kann man wohl sagen, dass jede Trilogie so ihre Höhen und Tiefen hatte. Wie sich der letzte Teil der Skywalker-Saga hier eingliedern wird, muss sich Ende 2019 erst noch zeigen. Man kann jedoch sagen, dass jede Trilogie und sogar jeder reinzelne Film unterschiedliche Schwerpunkte auf die Erzählweise oder den geschichtlichen Rahmen legt, sodass jede Filmerfahrung hier im Grunde für sich steht.

Star Wars Trivia aus einer weit, weit entfernten Galaxis

Mark Hamills Favorit

Doch das jeder Fan so seine Lieblinge hat, die im Schnitt auf den Großteil der Fanbase zutrifft, zeigt unter anderem nun sogar Mark Hamill, der in der Saga den Luke Skywalker spielt. Er hat bislang in insgesamt vier Ablegern mitgespielt und das große Finale erwartet uns in Episode IX, zu der wir noch keinen finalen Filmtitel haben. Hamill hat nun jedenfalls bestätigt, dass er „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ (Star Wars: The Empire Strikes Back) wählen würde, wenn er sich für einen Film entscheiden müsste. Er erklärt gegenüber The Hollywood Reporter:

„Das ist wie, als ob mein sein Lieblingskind wählen müsste. Du magst sie alle aus unterschiedlichen Gründen. Ich denke, ich würde mich für Empire (Strikes Back) entscheiden, einfach nur aus der Tatsache heraus, dass der Protagonist so unerwartet fertig gemacht wurde. Die Hand zu verlieren und dass Vader der Vater ist, kam alles ziemlich unerwartet.“

Weiter erklärt er, dass es schlau von George Lucas gewesen sei, Aspekte wie Religion und Spiritualität zu behandeln, ohne dass sich jemand unwohl fühlen müsse. Das hätte er durch die mysthische Figur Yoda und das Konzept der Macht außerordentlich gut verpackt und in Szene gesetzt.

Außerdem räumt er ein, dass er die Filme seit über 20 Jahren nicht gesehen habe. Zuletzt hätte er die Special-Editionen gesehen, dessen Release bereits 21 Jahre zurückliege. Aufgrund der Tatsache, dass seine Kinder die Filme bis dato nur zu Hause auf dem heimischen Fernseher gesehen hatten, sei er dann 1998 mit ihnen ins Kino gegangen, um die Filme ein weiteres Mal anzusehen.

Star Wars The Mandalorian: Serie vor Veröffentlichung bereits für Staffel 2 verlängert!

Tatsächlich nimmt die Skywalker-Saga, die durch Anakin und Luke Skywalker in insgesamt neun Filmen am Leben erhalten bleibt, in diesem Jahr ein Ende. Am 20. Dezember 2019 soll Star Wars: Episode IX in den Kinos durchstarten. Wir können nur hoffen, dass das Ende der Skywalker-Saga episch wird. Womöglich gibt es schon in wenigen Tagen mehr Neuigkeiten diesbezüglich, denn die Star Wars Celebration 2019 (in Chicago) wird an diesem Wochenende abgehalten, wo bekanntlich stets Großes angekündigt wird, was Star Wars betrifft. Aber wie sieht es bei euch aus? Welchen Film würdet ihr euren Lieblingsfilm nennen?