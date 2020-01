Star Wars - The Mandalorian: Watchlist zu Rebels und Clone Wars, diese Episoden solltet ihr kennen!

Welche Episoden aus „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars: Rebels“ solltet ihr kennen, um bestmöglich auf „The Mandalorian“ vorbereitet zu sein? Wir verraten euch in der Watchlist, welche Folgen ihr vorab unbedingt ansehen solltet.

Die 1. Staffel zu The Mandalorian ist mittlerweile durchgelaufen auf Disney Plus. Alle acht Episoden sind online und schon in diesem Jahr soll es mit der 2. Staffel weitergehen. Doch das „Star Wars“-Universum ist gewaltig groß und so könnte sich bei dem einen oder anderen Verwirrung breitmachen, wenn die Serie ohne viel Hintergrundinformationen angesehen wird.

Star Wars The Clone Wars: Disney enthüllt offiziellen Start der 7. Staffel

Watchlist für „The Mandalorian“

Um adäquat auf die Serie vorbereitet zu sein, wenn sie Ende März 2020 offiziell in Deutschland an den Start geht, haben wir eine kleine Watchlist für euch vorbereitet. Wenn ihr also eine Zusammenfassung der Geschehnisse rund um Mandalore und den Mandalorianern wünscht, solltet ihr vorab einen Blick riskieren.

Natürlich könnt ihr euch diese Episoden auch ansehen, wenn ihr die 1. Staffel zu „The Mandalorian“ bereits über ein VPN angesehen habt. Wichtig ist nur, dass ihr spätestens für die 8. Episode der 1. Staffel einige Informationen benötigt, die wir aus Spoilergründen an dieser Stelle nicht benennen. Um die finale Szene zu verstehen und damit diese ideal wirkt, wäre es definitiv von Vorteil, wenn ihr euch diese Episoden anseht:

Episoden zu „Star Wars: The Clone Wars“:

S2E14 - The Mandalore Plot

S2E15 - Voyage of Temptation

S2E16 - Duchess of Mandalore

S3E5 - Corruption

S3E6 - The Academy

S5E14 - Eminence

S5E15 - Shades of Reason

S5E16 - The Lawless

Episoden zu „Star Wars: Rebels“:

S3E7 - Imperial Supercommandos

S3E15 - Trials of the SPOILER

S3E16 - Legacy of Mandalore

S4E1&2 - Heroes of Mandalore

Star Wars The Mandalorian: Baby Yoda besitzt einen richtigen Namen