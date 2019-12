Star Wars - The Mandalorian: Staffelfinale mit perfektem Rating auf Rotten Tomatoes

Allen, die Disney Plus bereits nutzen können, steht die komplette erste Staffel von „The Mandalorian“ zur Verfügung. Das Staffelfinale feierte erst vor einigen Tagen Premiere und konnte die Fans begeistern. Auch die Kritiken zeigen ein sehr positives Bild.

Auf Rotten Tomatoes sackt das erste Staffelfinale von The Mandalorian einen perfekten Score von 100 Prozent ein. Namhafte Medien wie Rolling Stone, IGN, Polygon oder Forbes veröffentlichten sehr lobende Reviews zur aktuellsten „The Mandalorian“-Episode mit dem Namen „Redemption“. Insgesamt werden 14 Reviews gezählt.

Star Wars The Mandalorian: Begeisterte Reaktionen zum Staffelfinale

Viele lobende Worte für das Staffelfinale von The Mandalorian

Laura Prudon von IGN Movies schreibt:

„The Mandalorian beendet seine erste Staffel mit einer actiongeladenen Episode, die mehr Fragen als Antworten hinterlässt, aber dennoch wertvolle Blicke in die Kerncharaktere bietet.“

Erik Kain von Forbes schreibt:

„Es geht nicht darum, wie lang eine Episode ist. Was zählt ist, wie gut die Handlung es ausspielt und wie die Verantwortlichen diese Zeit nutzen. Sie machen (größtenteils) brillanten Nutzen daraus. Das war ein gewaltiges Staffelfinale.“

Charlie Hall von Polygon schreibt:

„The Mandalorian beendet die narrative Arc, die mit den ersten drei Episoden begonnen wurde, in spektakulärer Manier. Nimmt man alles zusammen, erweckt die achte Episode das Gefühl eines Hollywood-Epos und einer Miniserie zur selben Zeit.“

Komplette Serie gut bewertet

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass eine Folge von „The Mandalorian“ auf Rotten Tomatoes mit dem bestmöglichen Rating belohnt wurde. Bereits die vorherige Folge („Chapter 7: The Reckoning“) wurde mit 100 Prozent geehrt.

Die gesamte „The Mandalorian“-Serie kommt sehr gut an. Der Kritikerdurchschnitt der gesamten ersten Staffel liegt mit 94 Prozent auf Rotten Tomatoes überaus hoch. Der Zuschauer-Score der User liegt dem sehr nahe: 93 Prozent.

Star Wars The Mandalorian: Start von Staffel 2 bestätigt, Showrunner Jon Favreau gibt Auskunft

Zweite Staffel kommt im Herbst 2020

Die zweite Staffel von „The Mandalorian“ wird derzeit bereits produziert und soll im Herbst 2020 auf Disney Plus ausgestrahlt werden. Der Streaming-Dienst wird am 31. März 2020 in Deutschland starten, sodass wir dann ebenfalls offiziell in den Genuss der „Star Wars“-Serie kommen.