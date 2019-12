Star Wars - The Mandalorian: Showrunner Jon Favreau enthüllt, wann Staffel 2 startet!

Das Finale der 1. Staffel von „The Mandalorian“ feierte diese Woche seine Erstausstrahlung auf Disney+. Showrunner Jon Favreau macht die Fans jetzt schon heiß auf mehr und verrät, wann die 2. Staffel anlaufen wird. Zur großen Freude müssen wir in Deutschland diesmal nicht länger warten.

Nachdem das erste Staffelfinale von The Mandalorian die Fans mit viel Humor, Action und diversen Enthüllungen begeistern konnte, beginnt nun das Warten auf Staffel 2. Dass sich diese bereits in Produktion befindet, wurde bereits bestätigt und das ist nach dem Erfolg der ersten acht Folgen des Weltraum-Westerns auch kein Wunder.

Im Herbst 2020 geht es weiter!

Nun ist bekannt, wann wir die 2. Staffel von „The Mandalorian“ sehen dürfen. Regisseur und Showrunner Jon Favreau gab über Twitter bekannt, dass die 2. Staffel im Herbst 2020 ausgestrahlt wird.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 27. Dezember 2019

Die gute Nachricht für alle deutschen Fans: Diesmal bekommen wir die Folgen zeitgleich mit den internationalen Zuschauern. Disney+ geht am 31. März 2020 an den Start. Dementsprechend müssen wir nicht mehr neidisch in Richtung USA, Kanada und Niederlande schauen, wo die 1. Staffel bereits offiziell und komplett verfügbar ist.

Was erwartet uns in der zweiten Staffel?

Ab hier folgen Spoiler zur 1. Staffel von „The Mandalorian“!

In der Twitter-Ankündigung von Jon Favreau bekommen wir einen kleinen Leckerbissen auf das, was uns in der 2. Staffel erwartet. Der Showrunner teast nämlich die Rückkehr der Gamorreaner an. Diese grünen Wesen mit Schweinsnase kamen bereits in Die Rückkehr der Jedi-Ritter in Jabbas Palast vor. Damit dürfen wir uns auf noch mehr nostalgische Verweise auf die „Star Wars“-Filme freuen.

Die letzte Folge der 1. Staffel enthüllte ebenso einige Elemente, die in der kommenden Staffel aufgegriffen werden dürften. So überlebte Moff Gideon (Giancarlo Esposito) den Absturz seines TIE Jägers und es stellt sich heraus, dass er ein Lichtschwert mit schwarzer Klinge bei sich führt – ein Dunkelschwert.

Im Film-Kanon kam diese Art von Lichtschwert noch nie vor, Fans kennen es aber aus Serien wie „The Clone Wars“ und „Rebels“. Laut einer Legende entstammt das Dunkelschwert den älteren Ären des Jedi-Ordens. Es soll von Tarre Vizsla kreiert worden sein, dem ersten Mandalorianer, der dem Jedi-Orden beigetreten ist. Folgende Generationen des Mandalorianers führten ebenfalls ein solches Schwert und töteten damit viele Jedi. Es bleibt abzuwarten, inwiefern es eine Verbindung zu Moff Gideons Dunkelschwert gibt.

Dyn Jarren (Pedro Pascal), der Held der Serie und ebenfalls ein Mandalorianer, soll sich derweil wie ein Ziehvater um Baby Yoda kümmern und seinen Heimatplaneten aufsuchen. Vielleicht werden wir in der 2. Staffel mehr über die Ursprünge und Rasse des kleinen, grünen Wesens erfahren.