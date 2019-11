Star Wars - The Mandalorian - Lucasfilm-Mitarbeiter erstellt Pokédex-Eintrag für Baby Yoda

In Zeiten von „The Mandalorian“ und „Pokémon Schwert und Schild“ hat sich ein kreativer Kopf einen Spaß erlaubt und einen Pokédex-Eintrag zu Baby Yoda erstellt.

Heutzutage hat die Welt mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Menschen im Internet scheinen sich nie einig werden zu können und immer gibt es jemanden, der die eigene Meinung untergraben will. Doch in Zeiten von Ausgrenzung und Internetkrieg vereint unsere Welt momentan zwei Dinge: Baby Yoda aus The Mandalorian und Pokémon Schwert und Schild. Beide Kulturphänomene haben nun ein Kind geschaffen.

Star Wars The Mandalorian - Baby Yoda erobert die Herzen des Internets und wird zum neuen Meme-Trend

Baby Yoda im Pokédex

„Pokémon Schwert und Schild“ und das ultrasüße Baby Yoda nehmen aktuell alle Memes, Diskussionen und Foreneinträge ein, und so kam ein Mann auf eine ganz besondere Idee. Daniel Kennedy, Lucas Film Ltd. Event Koordinator, ließ seiner Kreativität freien Lauf und erstellte einen Pokédex-Eintrag für Baby Yoda.

Baby Yoda, das in der zweiten „The Mandalorian“-Folge von Disney Plus vorkam, eroberte die Fanherzen auf der ganzen Welt und ist durch Kennedys Eintrag nun inoffiziell ein Pokémon. Der Eintrag schreibt, dass Baby Yoda vor 50 Jahren entdeckt wurde und es telekinetische Kräfte hat. Dies klingt nahezu wie ein selbst erstellter Text für Baby Yoda, doch handelt es sich hierbei um einen wirklichen Eintrag aus „Pokémon Schwert und Schild“.

© Daniel Kennedy Twitter - @DanielKennedyDK

Kennedy bekam die Idee, als er den Pokédex-Eintrag zu Megalon laß, das eines der neusten Psycho-Pokémon ist. Weiterhin erinnert uns Baby Yoda auch an ein anderes kleines Pokémonster, welches ebenfalls einen größeren Sidekick begleitet: Pikachu. Beide haben große Ohren, große süße Augen und werden von einer Geheimorganisation gejagt.