Star Wars - The Mandalorian: Kehrt Boba Fett zurück? Produzent möchte nichts ausschließen

Seit wenigen Tagen ist die neue Serie „Star Wars: The Mandalorian“ auf Disney Plus zu sehen und schon jetzt ein Publikumshit. Produzent Dave Filoni wurde nun auf ein Wiedersehen mit Boba Fett angesprochen: „In Star Wars ist alles möglich!“

Die neue Serie The Mandalorian aus dem „Star Wars“-Universum feiert aktuell auf Disney Plus einen großen Erfolg. Schon jetzt hat das knuffige Baby Yoda die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Doch eine brennende Frage bleibt dennoch: Wird der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett zurückkehren?

Star Wars The Mandalorian - Baby Yoda erobert die Herzen des Internets und wird zum neuen Meme-Trend

Bereits im Vorfeld zur neuen Serie wurde reichlich darüber spekuliert, ob nicht der Titelheld eigentlich Boba Fett sei. Doch diese Fantheorie wurde inzwischen widerlegt, schließlich handelt es sich bei der von Pedro Pascal dargestellten Figur um einen echten Mandalorianer, während Boba Fett ein Klon ist.

Im Gespräch mit dem US-Magazin Entertainment Tonight wurde Regisseur und Produzent Dave Filoni gefragt, ob es denn nicht doch noch ein Wiedersehen mit Boba Fett geben wird? Aus verständlichen Gründen möchte er in Bezug auf die Serie nichts über die Handlung verraten, jedoch wolle er grundsätzlich ein Wiedersehen des alten Bekannten nicht gänzlich ausschließen.

„In Star Wars ist alles möglich“, lauten seine vielversprechenden Worte und bezieht sich dabei auf Darth Mauls Wiederauferstehen im „Han Solo“-Kinofilm:

„Es gibt immer Möglichkeiten. Ich mag es nicht, die Geschichtenerzähler in irgendeiner Weise einzuschränken, und wer weiß? Es wäre wirklich heuchlerisch für den Kerl, der dazu beigetragen hat, Darth Maul wieder zum Leben zu erwecken, nachdem er in zwei Hälften geschnitten wurde. Ich glaube, dass jemand eine Sarlacc-Grube nicht überleben kann, aber was weiß ich. Ich denke, wenn Fans etwas lieben, treibt das die Möglichkeit und die Glaubwürdigkeit wirklich an. Wer weiß? Aber jetzt haben wir Mando.“