Star Wars - The Mandalorian: Erste Reaktionen zur epischen TV-Serie sind überaus positiv

Die neue Serie „The Mandalorian“ steht in den Startlöchern. Einige Vertreter der US-Presse durften schon vorab einen kurzen Blick auf die Realserie aus dem „Star Wars“-Universum werfen und sind voll des Lobes.

Das Star Wars-Universum wird noch vor dem Kinostart von „Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ mit einer ersten Realserie fortgesetzt. The Mandalorian mit Pedro Pascal als Kopfgeldjäger führt uns noch einmal zurück zu den Anfängen der neuen Trilogie. Bevor es am 12. November auf dem Streaming-Dienst Disney Plus mit der ersten Staffel losgeht, durften schon jetzt vorab einige Pressevertreter einen ersten Blick auf die erste Folge werfen.

Star Wars-Gefühl und neue Welten

Die ersten spoiler-freien Reaktionen auf Twitter sprechen eine eindeutige Sprache: Die Zuschauer zeigen sich durchgehend begeistert von den rund 30 Minuten gezeigten Ausschnitten. Manche sprechen gar von einer neuen Ära und die Rückkehr des langerwarteten „Star Wars“-Gefühls, wie es nur die Original-Trilogie von George Lucas und zuletzt noch der Film „Rogue One“ bedienen konnte. Kein Wunder, schließlich spielt die Serie kurz nach den Geschehnissen aus „Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.

Viele sind sich in den Punkten einig: Die neuen Charaktere und Schauplätze würde eine völlig neue Welt in einer Galaxie weit, weit entfernt öffnen und bildet die Grundlage für viele weitere spannende Geschichten. Die einzelnen Szenen würden sich auch weniger als eine TV-Serie, sondern vielmehr wie ein großer Film anfühlen.

Wir haben ein paar der Stimmen zu „The Mandalorian“ hier einmal abgebildet. Wann wir die TV-Serie endlich zu Gesicht bekommen, steht leider noch immer nicht fest. Der neue Streaming-Dienst Disney Plus wird erst Anfang 2020 in Deutschland angeboten. Ein genauer Termin ist nicht bekannt.

This is the Star Wars thing I've been waiting for! While I love the Skywalker saga, I've wanted to see new characters and places explored in depth which can only be done over multiple episodes in a series format. Cannot wait to see more of @themandalorian. pic.twitter.com/exRmsLTYzU — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 19. Oktober 2019

Wow. #TheMandalorian is completely amazing. Saw nearly a half hour of footage from what I was told were the first three episodes. Whoever you think Nick Nolte is ... the answer will surprise you. pic.twitter.com/jh3CpZnMW2 — Drew Taylor (@DrewTailored) 19. Oktober 2019

Just saw almost 30 minutes of #TheMandalorian’s pilot episode. It feels like a thrilling return to the original trilogy era of Star Wars. It feels like a big scale movie, not a tv series. They are still keeping a lot of mystery with deliberate cuts in the footage. — Peter Sciretta (@slashfilm) 19. Oktober 2019