Star Wars - The Mandalorian: Disney nennt Release-Monat der 2. Staffel

Disney äußert sich genauer zum Start von „The Mandalorian: Season 2“ und gibt bekannt, in welchem Monat die Abenteuer von Mando und Baby Yoda weitergehen werden. Wir warten zwar noch auf die 1. Staffel, dafür fällt die Wartezeit auf die Fortsetzung aber kürzer aus.

The Mandalorian, die erste Realserie im Star Wars-Universum, startete sehr erfolgreich auf Disney+. Dies liegt nicht zuletzt an Baby Yoda (alias „The Child“). Das kleine grüne Wesen eroberte sofort die Herzen der Zuschauer, als es in der ersten der insgesamt acht Folgen umfassenden Staffel sein Debüt feierte. Nun dürfen wir uns auf die zweite Staffel freuen und Disney-CEO Bob Iger gibt bekannt, in welchem Monat es so weit sein wird.

The Mandalorian geht im Oktober weiter

Wir werden Mando, Baby Yoda und Co. im Oktober 2020 wiedersehen. Dann startet die zweite Staffel von „The Mandalorian“ auf Disney Plus. Den genauen Tag sowie die Anzahl der Folgen nannte Disney noch nicht. Bisher war nur bekannt, dass Disney einen Staffelstart im Herbst 2020 anstrebt. Nun sind wir zumindest etwas schlauer.

Nichtsdestotrotz müssen die deutschen Fans im Vergleich nicht mehr so lange warten. Die erste Staffel startete in den USA, Kanada und in den Niederlanden bereits im Herbst vergangenen Jahres. Wir müssen indes noch auf den 24. März warten. An diesem Tag geht Disney+ samt „The Mandalorian“ hierzulande live. Staffel 2 startet bei uns dafür zeitgleich wie für die internationalen Fans.

Das erwartet uns in der Staffel 2

Vorsicht: Der nachfolgende Text enthält massive Spoiler zur 1. Staffel

Dann erfahren wir mehr über Baby Yoda, dessen Hintergründe beleuchtet werden sollen. Din Djarin (Pedro Pascal), der titelgebende Mandalorianer und Protagonist der Serie, soll das kleine Wesen wie sein eigenes Kind schützen und es „zu seiner Art zurückbringen“. Unklar ist, wie genau das gemeint sein könnte. Baby Yoda gehört derselben Rasse an wie Meister Yoda, auch wenn die beiden Charaktere sonst keine bekannten Verbindungen besitzen. Es könnte aber auch ein Verweis auf die Jedi sein. Wie in der Serie an so mancher Stelle gezeigt wurde, beherrscht das Kind die Macht.

Ebenfalls mehr Informationen wird es rund um das Dunkelschwert geben, das in der letzten Szene der ersten Staffel von Antagonist Moff Gideon (Giancarlo Esposito) aktiviert wird, der den Absturz seines TIE-Jägers überlebt hat. Bei dem Schwert handelt es sich in früheren „Star Wars“-Geschichten um eine alte Waffe der Mandalorianer. Eine solche Waffe wurde in den älteren Ären des Jedi-Ordens von Tarre Vizsla erschaffen, dem ersten Mandalorianer, der dem Jedi-Orden beigetreten ist. Dementsprechend sind wir gespannt, warum Gideon eine solche Waffe besitzt und inwiefern er sie noch nutzen wird.

Einen Auftritt in der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ wird außerdem mindestens ein Gamorreaner haben. Die grünen Wesen mit der Schweinsnase kamen bereits in „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ in Jabbas Palast vor. Showrunner Jon Favreau teaste die Rückkehr der Gamorreaner bereits über Social Media an und wird so in der zweiten Staffel für noch mehr „Star Wars“-Nostalgie sorgen.