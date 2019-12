Star Wars - The Mandalorian: Besitzt Baby Yoda Neigungen zur dunklen Seite der Macht?

So süß Baby Yoda auch ist, es ist ein mysteriöses Geschöpf, dessen Machtkräfte noch niemand einschätzen kann. In der neuesten Folge von „The Mandalorian“ setzt es eine Fähigkeit ein, bei der sich die Frage stellt: Gibt es Neigungen zur dunklen Seite der Macht?

Es folgen mögliche Spoiler zur Serie „The Mandalorian“!

Baby Yoda auf der dunklen Seite der Macht?

Viel ist über The Child – in Fankreisen auch Baby Yoda genannt – nicht bekannt. Das Wesen taucht das erste Mal in der Serie The Mandalorian auf und ist Zielscheibe von Kopfgeldjägern und einigen Mitgliedern des ehemaligen Imperiums. Warum man es ausgerechnet auf Baby Yoda abgesehen hat, bleibt für die Zuschauer bislang ein Geheimnis. Auch Mando, der Titelgegebene Held der Serie, weiß nichts über das Wesen. Dennoch nimmt er es auf und beschützt es vor Feinden.

Bisher wurde enthüllt, dass Baby Yoda ein machtsensitives Geschöpf ist. Schon in diversen Situationen half er Mando aus der Patsche, indem es zum Beispiel ein Schlammhorn in Episode 2 mithilfe der Macht zum Schweben gebracht hat. Das bot Mando die Möglichkeit, das Schlammhorn zu erlegen. In Episode 6 versuchte Baby Yoda die Macht dazu zu nutzen, um sich vor Zero zu schützen, als er es in der Razor Crest erschießen wollte.

Eine Technik der Sith: Der Macht-Würgegriff

Trotz seines süßen Aussehens weiß Baby Yoda also, sich zur Wehr zu setzen. In Episode 7 stellt sich jedoch die Frage, ob Baby Yoda Neigungen zur dunklen Seite der Macht besitzt. Denn in einer Szene dieser Episode nutzt Baby Yoda seine Machtfähigkeiten gegen Cara Dune, eine Verbündete von Mando – und setzt den Macht-Würgegriff gegen sie ein. Eine tödliche Technik, die vorzugsweise von Sith gebraucht wird.

Cara und Mando sind auf dem Weg zu einer Mission und wollen die Zeit mit Armdrücken vertreiben. Dabei wendet Baby Yoda den Machtwürgegriff gegen Cara an. Nun stellt sich die Frage: Wenn Baby Yoda eine Sith-Fähigkeit nutzt – könnte es sein, dass Tendenzen zur dunklen Seite der Macht gegeben sind?

Es sollte wenig bis keinen Anlass zur Sorge geben, dass Baby Yoda dem Pfad der dunklen Machtseite folgt. Baby Yoda ist (trotz seiner 50 Jahre) immer noch ein Kind und kann vermutlich nicht unterscheiden, welche Machtfähigkeit von welcher Gruppierung verwendet wird. Es ist noch zu jung, um zu unterscheiden, ob eine Aktion gut oder böse ist. Es handelt vermutlich rein aus dem Affekt heraus und sah Mando, den es als Vater ansieht, in Gefahr und wollte ihn vor Cara wahrscheinlich nur schützen. Nichtsdestotrotz ist Baby Yoda bereit dazu, anderen Menschen und Geschöpfen Schaden zuzufügen. Aber wer weiß, wie es sich dazu verhalten würde, wenn es älter wird.

Baby Yoda tendiert jedoch nicht dazu, nur eigennützig zu handeln. Immerhin übertrug es einen Teil der Macht in derselben Episode auf Karga, um seine Wunde zu heilen und ihm so das Leben zu retten.

Einer der berühmtesten Anwender des Macht-Würgegriffs ist Darth Vader. Neben dem Sith-Lord haben sich zudem schon diverse andere Sith wie Imperator Palpatine (Darth Sidious), Count Dooku oder Darth Bane dieser Technik bedient. Nur selten kam es vor, dass ein Jedi diese Technik nutze, da sie in der Tat den Sith zugeschrieben wird. Ein Beispiel wäre Luke Skywalker, der zwei Gamorreaner in Jabbas Palast in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ bis zur Ohnmacht würgte.

The Mandalorian ab März 2020 in Deutschland

Nächste Woche erwartet die Zuschauer, die bereits Disney Plus empfangen können, das Staffelfinale von „The Mandalorian“. In Deutschland müssen wir uns noch bis März 2020 gedulden, um Disney Plus und damit „The Mandalorian“ offiziell genießen zu können. Eine zweite Staffel von „The Mandalorian“ wurde bereits bestätigt und befindet sich in Produktion.