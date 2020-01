Star Wars - The Mandalorian: Die Baby Yoda-Filmpuppe war nicht günstig

Dass „The Mandalorian“ eine von Disneys ambitioniertesten aktuellen Serien darstellt, sollte kein Geheimnis sein. Allein die Filmpuppe von Baby Yoda, dem heimlichen Star der Serie, kostete Disney ein großes Vermögen. Wie viel genau, enthüllte Showrunner Jon Favreau.

Es folgen Spoiler zu „The Mandalorian“!

The Mandalorian feiert große Erfolge auf Disney Plus, nicht zuletzt wegen Baby Yoda. Das kleine, grüne Wesen konnte schon ab der ersten Folge der Star Wars-Serie die Herzen der Zuschauer erobern. Nun wurde enthüllt, wie viel die Filmpuppe von Baby Yoda überhaupt gekostet hat und der Preis dürfte regelrecht schockieren.

Baby Yoda kostet 5 Millionen US-Dollar

Baby Yoda nimmt eine signifikante Rolle in der Serie ein, immerhin ist das Wesen eine Zielscheibe für Sympathisanten des gefallenen Imperiums sowie für Kopfgeldjäger und birgt einige Geheimnisse, die im Laufe der ersten Staffel noch nicht gelüftet werden. Die Produzenten und Showrunner Jon Favreau wollten zudem, dass der Charakter im gesamten „Star Wars“-Franchise heraussticht und daher hat man viel Geld in die Entwicklung der Puppe gesteckt, die bei den Dreharbeiten zum Einsatz kam.

Genauer gesagt kostet die Filmpuppe von Baby Yoda rund 5 Millionen US-Dollar. Ein wirklich stolzes Sümmchen. Da traute sich sogar einer der Scout Trooper-Schauspieler nicht, die Puppe im Staffelfinale zu doll zu schlagen und verfehlte sie in einigen Takes sogar wegen Nervösität, nachdem Showrunner Jon Favreau ihm diese Information enthüllte.

Der richtige Name wird noch geheim gehalten

Baby Yoda ist dabei natürlich nicht der eigentliche Name des Aliens. Es besitzt sogar schon einen richtigen Namen, allerdings wird der von den Serienmachern bislang unter Verschluss gehalten. Regisseur Taika Waititi kennt ihn bereits:

Staffel 2 startet im Herbst 2020

Ab Herbst 2020 werden wir mehr von Baby Yoda zu sehen bekommen. Dann soll die 2. Staffel von „The Mandalorian“ ausgestrahlt werden. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, allerdings dürfen wir in Deutschland dieses Mal den Staffelstart zeitgleich mit den internationalen Zuschauern erleben. Am 31. März 2020 geht Disney+ hierzulande an den Start, wo die Serie zu sehen sein wird. Zum Launch des Streamingdienstes wird direkt die 1. Staffel in unseren Gefilden verfügbar sein.