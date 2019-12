Star Wars - The Mandalorian: Baby Yoda enthüllt eine fast vergessene Gabe der Jedi

In der neuen Folge der gefeierten Serie „Star Wars: The Mandalorian“ auf Disney Plus wird eine Neuheit im Gefüge der Macht enthüllt. Demnach verfügt Baby Yoda über eine völlig neue Fähigkeit, die schon fast vergessen war: Die Kraft des Heilens.

Die neue Serie Star Wars: The Mandalorian auf Disney Plus schreitet mit großen Schritten auf das Finale der ersten Staffel zu. Auch wenn wir in Deutschland den Publikumshit offiziell erst Ende März zu Gesicht bekommen, möchten wir euch dennoch über die Entwicklung von Baby Yoda auf dem Laufenden halten.

Ohne zu viel zu verraten, führen die Serien-Macher in der aktuellen siebten und vorletzten Folge eine fast vergessene Jedi-Fähigkeit ein: Das Heilen mit Hilfe der Macht.

Demnach besitzt Baby Yoda, im Original auch The Child genannt, diese außergewöhnliche Fähigkeit. Im „Star Wars“-Universum ist diese Begabung der Macht-Heilung nicht neu, jedoch gibt es nur wenige Padawane, die als Jedi-Heiler überhaupt das Potential besaßen oder besitzen. Der kleine süße Fratz gehört nun auch dazu.

Die Serie „The Mandalorian“ mit Pedro Pascal gehört zu den derzeit erfolgreichsten „Star Wars“-Produktionen. Allein die Auftaktfolge haben Millionen von Zuschauern gesehen. Bislang ist die Serie aber nur in den USA, Kanada und den Niederlande verfügbar. Ende März 2020 kommt sie zum Launch des neuen Streamingdienstes Disney Plus auch nach Deutschland und den restlichen Ländern Europas. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit, auch von einem Kinofilm ist die Rede.