Star Wars - Lucasfilm möchte von Trilogien abrücken und Sequel-Trilogie-Charaktere zurückkehren lassen

„Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ ist offiziell in den deutschen Kinos angelaufen, doch was hält die Zukunft dieses galaktischen Filmuniversums bereit? Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy verkündete einige Gedanken zu den „Star Wars“-Plänen.

Seit gestern läuft Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers offiziell in den deutschen Kinos und viele von euch dürften das Finale der Skywalker-Saga bereits gesehen haben. Aber wie sieht die Zukunft der Star Wars-Filmreihe aus? Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hat einige interessante Gedanken diesbezüglich geäußert.

Star Wars Countdown zu Episode 9 - Wer streamt alle Star Wars-Teile?

Charaktere aus der Sequel-Trilogie könnten zurückkehren

So teilt die Chefin von Lucasfilm mit, dass man sich nicht von den Sequel-Trilogie-Charakteren komplett trennen werde. Auch wenn die große Geschichte um Rey, Kylo und Co. erzählt ist, könnten sie dennoch in späteren Filmen wieder auftauchen und eine Rolle in kommenden Handlungen des „Star Wars“-Filmuniversums spielen. Das dürfte vor allem Rey-Darstellerin Daisy Ridley gefallen, die nach der Premiere des Sagafinales zu überwältigt war und ihre Emotionen kaum in Zaum halten konnte.

Saga muss nicht mehr in Trilogie-Form erzählt werden

Die Weltraum-Saga „Star Wars“ umfasst neben Serien und Spin-off-Filmen vor allem die drei großen Trilogien. Die Neueste davon fand gerade erst mit „Der Aufstieg Skywalkers“ ihren Abschluss. Dass noch weitere Kino-Adaptionen zum „Star Wars“-Universum folgen werden, ist dabei schon jetzt klar. Bereits drei weitere, nicht näher bekannte „Star Wars“-Filme wurden von Disney mit einem Startdatum versehen. Der erste davon soll im Dezember 2022 in die Kinos kommen.

Allerdings muss es sich nicht um eine festgelegte Trilogie handeln. Auch noch weitere folgende „Star Wars“-Filme müssen nicht in einer Trilogie-Struktur erscheinen. Kathleen Kennedy beteuert gegenüber LA Times, dass man sich bei zukünftigen „Star Wars“-Filmen Freiheiten in der Handlungsgestaltung sichern will.

„Ich denke, es gibt uns eine offenere, unbefristete Sicht auf das Storytellung und schließt uns nicht in eine Drei-Akt-Struktur ein. Wir haben keine festgesetzte Anzahl an Filmen, die in den Rahmen passen müssen. Wir lassen das wirklich von der Handlung diktieren.“

Star Wars Regisseurin spricht über Ewan McGregors Rückkehr als Obi-Wan Kenobi

Was kommt auf „Star Wars“-Fans zu?

Kürzlich erst wurde bekannt, dass die Pläne für eine Trilogie der „Game of Thrones“-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss gestrichen wurden. Demnach steht noch in den Sternen, wer die Fäden bei den kommenden Filmen in die Hand nimmt. Es seien noch Filme von Episode 8-Regisseur Rian Johnson geplant, doch dazu gibt es noch keine handfesten Informationen.

Indes legt Disney den Fokus zurzeit auf „Star Wars“-Serien. „The Mandalorian“ begeistert die Zuschauer und eine Serie um Obi-Wan Kenobi soll ebenso folgen.