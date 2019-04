Star Wars - Lucasfilm bestätigt neues Projekt für Knights of the Old Republic

Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hat in einem Interview mit MTV‘s Josh Horowitz bestätigt, dass sich derzeit ein Projekt zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ in der Entwicklung befindet. Um was es sich genau handelt, wird aber nicht verraten.

Wie es scheint können sich Fans auf neue Abenteuer rund um das Star Wars-Universum freuen. Im Rahmen der diesjährigen Star Wars Celebration in Chicago gab Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy an, dass „Knights of the Old Republic“ ein Thema ist, das bei Lucasfilm oft besprochen wird.

Ein entsprechendes Projekt sei derzeit in Arbeit, es steht aber noch nicht fest, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Es könnte sich also um einen Film, eine Serie, aber auch um ein Spiel handeln. Im Interview betonte Kathleen Kennedy, dass das Team vorsichtig an die Sache herangehen möchte, damit es den Fans mit „Star Wars“ nicht zu viel wird.

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) 16. April 2019

Womit sich Fans vorerst sicher sein können, ist die Erscheinung von „Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker“. Der Kinostart dafür ist derzeit für den 19. Dezember 2019 deklariert. Dieser Teil beendet die derzeitige Trilogie der Skywalker-Saga und soll auch vorerst der letzte „Star Wars“-Film sein, denn es wird eine Pause eingelegt werden.

Was Lucasfilm mit dem „Star Wars“-Universum noch so vor hat, ist unklar. In dem Interview stellte Kennedy aber klar, dass das Franchise noch sehr viele Möglichkeiten bietet und sich das Unternehmen außerdem mit Direktor Rian Johnson, D.B. Weiss und Davis Benioff zusammen setzen wird, um die nächsten 10 Jahre von „Star Wars“ zu planen.

Das alles klingt nach vielversprechenden Projekten und auf PlayNation werden wir euch darüber regelmäßig auf dem Laufenden halten. Was würdet ihr euch zum Thema „Knights of the Old Republic“ wünschen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.