Star Wars - Laut Mark Hamill würde Luke Skywalker nicht als Jungfrau sterben

Hat Luke Skywalker in der „Star Wars“-Filmsaga Nachkommen? Ob Luke Kinder hat, wissen wir derzeit noch nicht. Aber Mark Hamill hat nun angedeutet, dass Luke nicht als Jungfrau sterben würde.

Die eine große Frage aller „Star Wars“-Fragen ist vor dem Ende von Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker noch nicht geklärt. Hat Luke Skywalker vor seinem Ableben in Star Wars Episode VIII: The Last Jedi einen oder mehrere Nachfahren in die Welt gesetzt? Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was J.J. Abrams und sein Team für Überraschungen und Twists aus dem Ärmel schütteln werden. Doch Mark Hamill war mal wieder auf Twitter aktiv und hat einen kleinen und womöglich nicht minder wichtigen Hinweis gegeben.

Hat Luke Skywalker Kinder?

Mark Hamill liebt es die „Star Wars“-Fans auf Social Media zu trollen. Mal etwas ernster mit seinen Aussagen und mal ganz eindeutig zu Scherzen aufgelegt, so kennen wir den Schauspieler bereits von seiner Social-Media-Seite. Doch bei der nachfolgenden Konversation könnte es sich um eine sehr wichtige Randnotiz handeln, die ausschlaggebend für das Finale der Skywalker-Saga sein dürfte.

So hat er einer Interessierten via Twitter auf die Frage geantwortet, ob „Luke Skywalker als Jungfrau gestorben“ sei. Ganz unverhofft gibt er zu verstehen, dass jeder seine eigene Hintergrundgeschichte ausklügeln solle. Es sei unbestimmt, aber in der Version, die er für sich selbst für ihn erdacht habe, ist die Antwort ein ganz klares Nein.

Make up your own backstory. It's undetermined, but in the one I made for him myself, the answer is: no. — Mark Hamill (@HamillHimself) 17. April 2019

Demnach scheint Luke in der Filmsaga wohl eine Romanze gehabt zu haben. Doch bis auf Weiteres ist eure Fantasie gefragt, wer hierfür infrage kommen würde.

Hamill interessiert es übrigens nicht, was seine Arbeitgeber davon halten, was er so auf Social Media treibt. Erst kürzlich äußerte er sich scherzhaft bei der Show „Late Night with Seth Meyers“:

„Was sollen sie machen, mich feuern?“

Aber was meint ihr, wird in „Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker“ aufgelöst, wer als Nachfahre des Luke Skywalkers infrage kommt? Trifft es am Ende womöglich doch Rey (Daisy Ridley)? Wir sind auf eure Ideen gespannt.