Star Wars - Kultmeme Baby Yoda erhält eigenen Song

Das Meme zu „Baby Yoda“ ging erst vor wenigen Tagen durchs halbe Internet und schon jetzt gibt es einen ersten eigenen Song, dem der niedlichen, kleinen Yoda-Variante spendiert wurde.

Die 2. Episode von The Mandalorian auf Disney Plus sollte ein neues Antlitz preisgeben, das die „Star Wars“-Welt so zuvor noch nie gesehen hatte. Wo wir Yoda bislang immer nur in seiner bekannten (älteren) Form gesehen haben, warf die erste „Star Wars“-Serie ein ganz neues Licht auf seine Spezies.

Baby Yoda jetzt aufs Ohr

Erstmals wurde die geheime Spezies, der auch Yoda angehört, in ihren jungen Tagen gezeigt. Der Säugling soll gerade einmal 50 Jahre alt sein, für solch ein Wesen ist das also wirklich noch jung! Obgleich es sich hierbei natürlich nicht um Yoda handelt, ist das Meme „Baby Yoda“ jetzt schon Kult.

Und nun hat Baby-Yoda sogar seinen eigene Song erhalten, den ihr auf jeden Fall gehört haben solltet. Parry Gripp zeigt sich für dieses auditive Schmankerl verantwortlich, der durch seine Arbeit als Frontsänger und Gitarrist bei der Band Nerf Herder bekannt ist. Das neue Lied zu Baby-Yoda lautet „Baby Yoda - Floating In A Pod“. Das Artwork für das Video stammt von Nathan Mazur.

Das Lied zeigt Baby-Yoda, wie es seinen Alltag bestreitet und es hat definitiv Ohrwurmpotenzial. Besser wird es heute nicht! Und wie das Netz auf die Enthüllung von Baby-Yoda reagiert hat, könnt ihr hier nachlesen:

