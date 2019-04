Star Wars - Knights of the Old Republic 3 hätte euch gegen uralte und monströse Sith-Lords kämpfen lassen

Was hätte uns „Star Wars: Knights of the Old Republic 3“ geboten? Eine Frage, die sich sicherlich viele Spieler auch noch Jahre nach dem vorläufigen Ende der Spielereihe stellen. Ein ehemaliger Entwickler liefert nun einen Einblick in die Story-Ideen, die schon für den dritten Teil bereitstanden.

„Star Wars: Knights of the Old Republic“ hat leider nie einen dritten Teil spendiert bekommen, obwohl sich so viele Fans einen Abschluss gewünscht hätten. In einem Interview mit der Seite VG247 verriet der ehemalige Obsidian-Entwickler Chris Avellone, welche Ideen die Story-Schreiber schon für „Star Wars: Knights of the Old Republic 3“ hatten.

„Der dritte Teil beinhaltete euch, als Spielercharakter, die dem Aufenthaltsort von Revan folgen und den Kampf damit zu uralten Sith Lords bringen, die deutlich angsteinflößender sind, als die Darths, die aufgetaucht sind. Diese Typen wären einfach nur Monster gewesen.“ „Sie hätten ein beträchtliches Level an Power gehabt, aber gleichermaßen wäret ihr in der Lage gewesen, mehr in ihre Psychologie, Persönlichkeiten, ihre Geschichte und sogar ihren Umgang mit euch, dem Spieler, einzutauchen. Sie sind uralt, also beherrschen sie nicht nur einfach ein Sonnensystem, sondern ganze Schwaden der Galaxie.“

Die Entwickler hätten sich dabei aber nicht nur auf die mysteriöse Aura der Sith gestützt, wie es in den neuen „Star Wars“-Filmen mit Snoke der Fall war. Avellone denkt, dass gerade dieser Charakter ein Paradebeispiel dafür ist, dass man mit zu vielen Geheimnissen auch etwas kaputt machen kann. Mittlerweile arbeitet der Entwickler an „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und darf sich dort an der Geschichte austoben.