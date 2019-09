Star Wars - Klärt The Mandalorian den Ursprung der Ersten Ordnung auf?

Bei „The Mandalorian“ könnte es sich nicht nur um eine lose Serie handeln, die zwischen „Star Wars Episode 6“ und „Episode 7“ angesiedelt ist. Jon Favreau teast an, dass die Serie den Ursprung der Ersten Ordnung erklären könnte.

Zum Kinostart von Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht wurde der Fakt einfach akzeptiert: Die Erste Ordnung ist das neue Böse und sieht dem Imperium der klassischen Trilogie irgendwie doch verdammt ähnlich. Woher diese Gruppierung nach dem Untergang des Imperiums und Darth Sidious gekommen ist, wurde nicht in dem Umfang thematisiert, wie es sich die Fans gewünscht hätten.

Wird The Mandalorian Aufklärungsarbeit leisten?

Das könnte sich mit der kommenden „The Mandalorian“-Serie ändern, die bereits diesen November per Disney Plus an den Start geht. Bereits im Vorfeld hatte Regisseur Favreau erklärt, dass die Serie nach den Ereignissen von Episode 6 spielt, aber vor Episode 7 angesiedelt ist. Ergo eine Zeit, in der viel politische Unsicherheit existiert und somit viel Stabilität fehlt. Favreau und Filoni konkretisieren die Situation folgendermaßen:

„Irgendwie wurden die Dinge also nicht unbedingt so gut gehandhabt, wie sie hätten sein können, wenn [die Galaxie] wieder so in heißem Wasser landen würde. Das Universum verwandelt sich nicht in ein Paradies, nur weil du zwei Todessterne in die Luft gejagt hast. Man merkt, dass die Rebellen gewonnen haben und sie versuchen, eine Republik zu gründen, aber es gibt keine Möglichkeit, die für alle auf einmal hätte eintreten können.“

Klingt beinah so, als könnte sich „The Mandalorian“ zu einem wahren Fest für politische Hintergrundgeschichte entwickeln. Auf jeden Fall teasen beide an, dass da etwas nach den Ereignissen von Episode 6 passieren wird und dass die Rebellen nicht unbedingt am oberen Ende der Nahrungskette landen werden.

Wie die Serie am Ende abschneidet, erfahren US-amerikanische Fans ab dem 12. November dieses Jahres, wenn die Star Wars-Serie auf Disney Plus erscheint. Deutsche Fans müssen sich mindestens bis zum Jahr 2020 gedulden.