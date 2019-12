Star Wars - Jedi Temple Challenge: Die neue Game-Show mit Jar Jar Binks-Darsteller Ahmed Best

Möge die Macht mit euch sein: Disney Plus kündigt neben den TV-Serie die neue Spielshow „Star Wars: Jedi Temple Challenge“ für angehende Jedi-Ritter an, die ihre Fähigkeiten im Wettstreit unter Beweis stellen müssen.

Der neue Streaming-Dienst Disney Plus erweitert sein Angebot an Produktionen aus dem Star Wars-Universum. Wer nun auf eine weitere TV-Serie neben dem Publikumshit The Mandalorian oder den kommenden Serien „Obi-Wan Kenobi“ und „Cassian Andor“ hofft, der wird überrascht sein. Vielmehr handelt es sich dabei um eine erste Game-Show.

„Star Wars: Jedi Temple Challenge“ lautet der Titel und einen Gastgeber gibt es auch schon: Niemand Geringeres als Jar Jar Binks-Darsteller Ahmed Best kehrt in die weit, weit entfernte Galaxie zurück und führt als Moderator durch die neue Sendung.

Star Wars: Jedi Temple Challenge kommt 2020

Die Familien-Show „Star Wars: Jedi Temple Challenge“ widmet sich dem gesamten Franchise und soll laut Ankündigung für junge Leute sein, die ihr Potenzial als Jedi in diversen Wettkämpfen unter Beweis stellen wollen. Dabei ist Mut, Stärke und (Jedi-)Wissen gefragt. Mickey Capoferri als Programm-Leiter stellt die neue Spielshow wie folgt vor:

„Die verschiedenen Herausforderungen werden die Verbindung des Padawan zu der Macht an drei verschiedenen Orten testen: einer Waldpflanze, an Bord eines Jedi-Sternenkreuzers und in einem Jedi-Tempel. Das lässt sie und das Publikum in einen spaßigen, humorvollen und aufregenden Wettkampf eintauchen.“

Die Game-Show „Star Wars: Jedi Temple Challenge“ befindet sich noch in der Produktion und wird voraussichtlich im Herbst 2020 bei Disney Plus auf Sendung gehen. Der neue Streaming-Dienst ist seit Kurzem schon in den USA nutzbar, in Deutschland geht er erst Ende März 2020 an den Start.