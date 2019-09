Star Wars - Jedi Knight 2: Outcast und Jedi Academy erscheinen für PS4 und Switch

Zwei Urgesteine der „Star Wars“-Videospielgeschichte kehren im neuen Gewand zurück: Schon bald dürft ihr auf der Nintendo Switch und der PlayStation 4 in den Genuss von „Jedi Knight 2: Jedi Outcast“ und „Jedi Academy“ kommen.

Die Nintendo Direct hat einige Überraschungen bereitgehalten. Obwohl es diverse Ankündigungen zu aktuellen Titeln gab, kamen Fans von Klassikern ebenso auf ihre Kosten. Unter anderem wurde ein neuer Release von „Doom 64“ für die Switch angekündigt. Ein Titel, der erstmals seit 1997 erscheinen wird.

Jedi Knight 2: Jedi Outcast ist ein wahrer Klassiker

Für viele war „Jedi Knight 2: Jedi Outcast" ein Meilenstein der „Star Wars“-Videospielgeschichte. Der Titel ist erstmals im Jahre 2002 erschienen und galt in seiner Zeit fast schon als revolutionär. Die Auswahl an Machtfähigkeiten war hervorragend, die Story tatsächlich unterhaltsam und der Multiplayer ein Fest für alle Beteiligten. Nun wurde bekannt gegeben, dass „Jedi Knight 2: Jedi Outcast" gemeinsam mit „Jedi Academy" erneut für die Nintendo Switch und die PlayStation 4 erscheinen wird.

„Jedi Outcast“ wird bereits am 24. September 2019 erscheinen. Enthalten sein, soll jedoch ausschließlich die Singleplayer-Kampagne. Der Release-Zeitraum für „Jedi Academy" wurde auf 2020 eingeschränkt, ohne jedoch einen konkreten Monat zu nennen. Dafür wird „Jedi Academy“ den angesprochenen Multiplayer enthalten und euch so in die Schlacht mit Jedis und Sith aus aller Welt schicken.

Schwelgt in alten Erinnerungen und schaut euch den Ankündigungstrailer unter diesen Zeilen an: