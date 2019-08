Star Wars - Jar Jar Binks-Schauspieler freut sich über Rückkehr von Ewan McGregor

Eine „Star Wars“-Serie mit Ewan McGregor scheint mittlerweile inoffiziell bestätigt. Nun gratuliert sogar sein alter Schauspielkollege Ahmed Best zur Rückkehr in die Rolle des Obi-Wan Kenobis.

Jar Jar Binks, die Lieblingsfigur eines jeden „Star Wars“-Fans, hat sich seit dem ersten Auftritt in die Köpfe der Zuschauer gebrannt. Jüngst hat sich der Schauspieler von Jar Jar Binks, Ahmed Best, zur Rückkehr von Ewan McGregor zur Wort gemeldet. Er freut sich, dass McGregor abermals in die Rolle von Obi-Wan Kenobi schlüpfen wird. Ihre beiden Figuren teilen sich in „Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung“ ein wenig Screentime.

Obi-Wan Kenobi erhält eigene Serie

Obgleich sich Ahmed Best im Laufe der Jahre immer mehr von seiner Rolle als Jar Jar Binks distanziert hat, hält es ihn nicht davon ab, seinem alten Freund zu gratulieren, dass er wieder in das Jedigewand schlüpft:

As well he should. Congrats my brother. https://t.co/WeRf6ZYPwP — Ahmed BEst (@ahmedbest) August 16, 2019

Die schauspielerische Leistung seitens Ewan McGregor und die damit verbundene junge Rolle des Obi-Wan Kenobis ist für viele einer der bedeutsamsten Pluspunkte der Prequel-Trilogie. Die Gerüchte um eine Serie oder gar einen Standalone-Film mit Kenobi hielten sich lange Zeit, während McGregor immer wieder angedeutet hat, dass er in diese Rolle zurückkehren würde, wenn die Zeit käme.

Schlussendlich soll die Serie nun Wirklichkeit werden, nachdem der laut Berichten geplante Standalone-Film seitens Disney mitsamt Boba Fett-Film gestrichen wurde. Der Misserfolg von Solo: A Star Wars Story verleitete Disney wohl dazu, diese Filmprojekte einzustellen.

Jetzt ist jedenfalls die Rede von ersten Verhandlungen und Verträgen für eine Serie, die McGregor nun unterschrieben haben soll. Disney hat die Serie allerdings noch nicht offiziell angekündigt, dies könnte schon in Kürze passieren.

Währenddessen sind bereits viele Informationen über die erste Realfilm-Serie zum „Star Wars“-Universum auf Disney Plus bekannt – The Mandalorian.

