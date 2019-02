Star Wars - Hollywood-Star fasst gesamte Saga in coolem Trailer zusammen

© The Walt Disney Company/ Lucasfilm Ltd.

Vor fast genau 41 Jahren startete ein unscheinbarer Film mit dem Namen Krieg der Sterne in den deutschen Kinos. Der Rest ist Geschichte: Star Wars gehört zweifelsohne zu den einflussreichsten Filmreihen aller Zeiten, ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Jetzt hat ein bekannter Hollywood-Star die gesamte Saga in einem coolen Trailer zusammengefasst.

Insgesamt drei Film-Trilogien und zahlreiche Spin-offs kann Star Wars auf der Kinoleinwand bereits vorweisen. Hinzu gesellen sich etliche Serien, Videospiele, Romane oder Comics. Star Wars kennt jeder. Seit über 40 Jahren erfreut uns die Science-Fiction-Saga, weshalb ein bekannter Hollywood-Star die Geschehnisse aller Filme in einem coolen Trailer zusammengestellt hat.

Alle Star Wars-Filme in fünf Minuten

Schauspieler Topher Grace kennen die meisten wahrscheinlich aus der TV-Serie "Die wilden Siebziger" oder aus seiner Rolle als Venom in "Spider-Man 3". Allerdings ist der gute Topher auch bekennender Star Wars-Fan.

Offenbar fand Herr Grace, dass es nun an der Zeit sei, über 40 Jahre Star Wars noch einmal Revue passieren zulassen, weshalb er einen sehenswerten Trailer zusammengestellt hat. In knapp fünf Minuten rückt er alle bislang erschienenen Filme der Reihe ins rechte Licht. Das Ergebnis mit dem Namen Star Wars: Always kann sich definitiv sehen lassen.

Zuständig für den Schnitt war übrigens Jeff Yorkes, der auf Twitter die Idee hinter dem Video verrät:

„Warum machen Filmstudios keine Mega-Trailer, in denen sie alle Filme eins Franchises verbinden, um dich daran zu erinnern, warum du dich überhaupt darin verliebt hast? Wäre das nicht der Wahnsinn?“

Ob nun einfach aus Spaß an der Freude oder als Vorbereitung auf Episode 9, denn der Abschluss der dritten Star Wars-Trilogie von Regisseur J.J. Abrams wird am 19. Dezember in den Kinos anlaufen.

Natürlich sind auch diesmal wieder Daisy Ridley als Rey, Adam Driver als Kylo Ren, John Boyega als Finn, Carrie Fisher als Leia und Mark Hamill als Luke Skywalker mit von der Partie. Mit Episode 9 wird dann auch die legendäre Skywalker-Saga zu Ende gehen.

Einen offiziellen Titel für Episode 9 gibt es allerdings noch immer nicht. Immerhin sind die Dreharbeiten mittlerweile bereits abgeschlossen, wie J.J. Abrams auf Twitter verkündet hat. Neue Informationen und Trailer werden für die Star Wars Celebration am 13. April erwartet, dann wird endlich auch das Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order der Öffentlichkeit präsentiert.