Star Wars - Gesamte Saga wird auf Disney Plus gezeigt, Prequel-Serie zu Rogue One angekündigt

Der VoD-Streaming-Dienst Disney Plus wird „Star Wars“-Fans einiges zu bieten haben. Disney plant die gesamte Saga, also alle drei Trilogien, ins Programm aufzunehmen. Außerdem wird es neben dem Mandalorianer noch eine weitere Serie geben - und zwar eine Prequel-Serie zu „Rogue One: A Star Wars Story“.

Disney hat kürzlich den hauseigenen Streaming-Dienst Disney Plus vorgestellt und die ersten handfesten Details zum Programm verraten, das am 12. November 2019 weltweit an den Start geht. Neben unzähligen Inhalten, die es zum Launch geben wird, stellen sie klar, dass die gesamte Star Wars-Saga bis zum Jahre 2020 auf Disney Plus landen wird.

Für „Star Wars“-Fans ein Must-have?

Kathleen Kennedy, die Erfolgsproduzentin und Lucasfilm-Chefin, gibt zu verstehen, dass die vollständige Saga aus dem „Star Wars“-Universum bis zum Ende von 2020 auf Disney Plus landen werde. So wird Star Wars Episode IX (Arbeitstitel) neben „Solo: A Star Wars Story“, „Rogue One: A Star Wars Story“ und jeder Teil der einzelnen Trilogien auf Disney Plus zum Ansehen bereitstehen. Episode IX wird das SVoD-Debüt auf Disney Plus feiern.

Doch neben den Filmen wird es selbstredend die animierten Serien - darunter exklusiv die 7. Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“ - geben und sogar exklusive Live-Action-Serien wie „Star Wars: The Mandalorian“. Der Mandalorianer feiert zum Start des Streaming-Dienstes seine Premiere auf Disney Plus. Außerdem ist die Rede von einer Prequel-Serie zu „Rogue One: A Star Wars Story“, auf die Kennedy ebenfalls aufmerksam gemacht hat.

In der Prequel-Serie werden wir Cassian Andor (Diego Luna) sehen und K-2SO (Alan Tudyk) soll ebenfalls wieder vor die Kamera treten. Hierbei handelt es sich um den Droiden, der sich als Fan-Fanvorit entpuppte. Mehr Informationen über die Prequel-Serie gibt es bis dato aber noch nicht.

Der offizielle Trailer zu Star Wars: Episode IX soll wohl schon heute auf der Star Wars Celebration präsentiert werden. Wir dürfen gespannt sein, ob es dabei bleibt. Der Film wird am 20. Dezember 2019 weltweit in den Kinos durchstarten.

