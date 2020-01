Star Wars - Gerücht: Neue TV-Serie mit Ahoska aus Star Wars Rebels für Disney Plus geplant

Eine weitere Animationsserie aus dem „Star Wars“-Universum ist gerüchteweise für Disney Plus in Arbeit. Das Spin-off zu „Star Wars Rebels“ und „Clone Wars“ soll die beiden beliebten Charaktere Ahoska und Sabine zurückbringen.

Das Star Wars-Universum wächst weiter: Neben einer zweiten Staffel zum Serienhit The Mandalorian und einer finalen 7. Staffel der erfolgreichen Animationsserie Star Wars: The Clone Wars erwartet uns wohl noch in diesem Jahr eine weitere TV-Serie. Angeblich sei eine neue Animationsserie als Spin-off zur Erfolgsserie Star Wars Rebels in Arbeit.

Disney Plus The Mandalorian ist schon jetzt beliebter als Stranger Things und Westworld

Neue Serie mit Ahsoka und Sabine

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die beiden beliebten Charaktere Ahsoka Tano und Sabine aus den beiden Vorgängerserien. Ein Start ist für Herbst 2020 auf Disney Plus geplant. Dem Bericht nach soll erneut Serienmacher Dave Filoni beteiligt sein, auch wenn er nicht so viel Zeit für die Serie erübrigen kann.

Filoni hat zuvor schon mit „Star Wars Rebels“ und dem Vorgänger „Clone Wars“ die beiden Charaktere ins Universum eingeführt. Derzeit hat er aber mit der 2. Staffel von „The Mandalorian“ alle Hände voll zu tun, so dass er nur beratend an der neuen Animationsserie beteiligt sei. Ob an dem Gerücht über das Spin-off etwas dran ist, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des Studios Lucasfilm oder Disney liegt derzeit noch nicht vor.

Star Wars The Clone Wars: Start, Story und Trailer - Alle wichtigen Infos zur 7. Staffel

Zuerst geht Star Wars: The Clone Wars im Frühjahr weiter

Währenddessen fiebern Fans der neuen und finalen 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars entgegen, die für den 2. Februar 2020 auf Disney Plus angekündigt ist. Nach dem eher abrupten Ende der Serie vor fünf Jahren, sollen die Geschichten rund um Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano während der Klonkriege einen zufriedenstellenden Abschluss erhalten. Hier könnt ihr noch einmal den ersten Trailer zu den neuen Folgen sehen: