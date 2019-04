Star Wars - George Lucas: „Jar Jar Binks ist mein Lieblingscharakter im Star Wars-Universum!“

Im Rahmen der „Star Wars“-Celebration verkündete George Lucas, Schöpfer des Sternenkrieg-Universums, dass die umstrittene Figur des Jar Jar Binks sein Lieblingscharakter wäre.

Das Star Wars-Universum hat eine endlose Reihe an wundersamen und einfallsreichen Kreaturen, die von praktischen Puppeneffekten bishin zu animiertem Motion-Capture in Filmen und Animationsserien zum Leben erweckt werden. Im Rahmen der diesjährigen „Star Wars“-Celebration, die vom 11. bis zum 15. April 2019 in Chicago stattfand, äußerte sich Schöpfer der Saga, George Lucas, über seinen Lieblingscharakter und welchen Film er bis heute am liebsten hat.

„Meine Lieblingscharakter is'se Jar Jar Binks'e!“

Ja, ihr habt richtig gehört. Jar Jar Binks ist der Lieblingscharakter von George Lucas. Auf dem Panel zu „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ äußerte sich der Erfinder des Sternenkrieg-Universums folgend:

„Jar Jar ist mein absoluter Lieblingscharakter. Und Die Dunkle Bedrohung bleibt für mich mein Lieblingsfilm in der Star Wars-Reihe. Ahmed Best [Schauspieler des Jar Jar] hat einen fantastischen Job gemacht, es war sehr schwierig!“

Der Charakter des Jar Jar Binks ist wohl mit einer der umstrittensten Figuren in der Saga. Kritiker und Fans äußerten sich seit Jahren negativ über die ulkige Art des Charakters, welche in den Filmen fehl am Platz erschien. Einige gingen sogar so weit zu behaupten, dass der im Original vorhandene Akzent der Figur auf rassistischen Stereotypen basiere.

Doch vor allem im letzten Jahr konnte die Figur des Jar Jar Binks einigen Zuspruch von Fans zurückerlangen. So machte die Comicbuch-Reihe „Star Wars: Age of Republic Special“ Jar Jar in ihrer Geschichte zu einer Art Held und Chuck Wendig's „Aftermath“ Buch-Trilogie erzählte die tragische Geschichte von Jar Jar nach den Ereignissen von „Die Rückkehr der Jedi“, was ihm einiges an Sympathie bringen konnte.

Außerdem kam letztes Jahr die schockierende Nachricht ans Licht, dass Motion-Capture-Schauspieler der Figur, Ahmed Best, sich auf Grund der vielen Hänselein und Online-Hasstiraden das Leben nehmen wollte. So fingen Fans der Reihe an, sich positiver über die Figur zu äußern und vor allem dem Schauspieler großes Lob zuzusprechen.

Stimmt ihr mit George Lucas überein? Wenn nicht, wer ist euer absoluter Lieblingscharakter in „Star Wars“?