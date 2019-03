Star Wars - Gelöschte Prequel-Szene geht viral, in der Anakin wie ein Droide spricht

Obgleich die Prequel-Trilogie zu Star Wars nicht allzu beliebt bei den Fans war, geht derzeit eine Szene aus „Star Wars Episode III: Die Rache der Sith“ viral. Genauer gesagt ist das eine Szene, die es nicht in den finalen Film geschafft hat. Sie könnte kurioser und verstörender nicht sein.

In einer gelöschten Szene aus „Star Wars Episode III: Die Rache der Sith“ spricht Anakin Skywalker die Sprache der Droiden. Das findet das Netz so kurios und andererseits auch recht belustigend, dass die Szene kurzerhand viral gegangen ist auf Social Media. Derzeit weist der Clip über 40.000 Likes und 13.000 Retweets auf.

Wir haben euch nachfolgend die Szene via Twitter-User @zilchbot eingebunden. Seht am besten selbst:

just found out about this deleted scene from revenge of the sith and I am losing my goddamn mind pic.twitter.com/w6QJCvvHmq