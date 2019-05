Star Wars - Galaxy's Edge-Comic erzählt, was mit Ki-Adi-Mundis Lichtschwert nach Order 66 passiert

© Lucasfilm / Disney

Im Disneyland entsteht die „Star Wars“-Themenwelt „Galaxy's Edge“. Im Rahmen dessen wird eine neue Comicreihe herausgebracht, die sich mit den dortigen Attraktionen beschäftigt. Der zweite Band dieser Reihe ist nun erschienen und erzählt die Geschichte eines mächtigen Jedi-Relikts. Passend zur Star Wars-Themenwelt „Galaxy's Edge'' im Disneyland erscheint eine Comicreihe mit dem gleichen Namen. Insgesamt sollen fünf Bände erscheinen. Star Wars Drehbücher in Arbeit: Anzeichen um Knights of the Old Republic-Verfilmung verdichten sich Was passiert mit Ki-Adi-Mundis Lichtschwert nach seinem Tod? Der zweite Band der Comicreihe wurde vor einigen Tagen veröffentlicht und erzählt die Geschichte um ein Jedi-Artefakt: Ki-Adi-Mundis Lichtschwert. Der Jedimeister kam während der Order 66 auf dem Planeten Mygeeto durch Klontruppen ums Leben. Jahre später wird ein Offizier der Ersten Ordnung im Antiquitätenladen von Dok-Ondar auf dem fernen Planeten Batuu auf die alte Waffe aufmerksam. Der Offizier konfrontiert Dok-Ondar damit, dass diese Waffe nicht in die Hände des Widerstands geraten darf, doch dieser teilt ihm voller Furcht mit, dass er nichts als Respekt für die Erste Ordnung verspürt. Es sei ein Verbrechen mit Konsequenzen, im Besitz von Jedi-Waffen zu sein. Über einen Video-Droiden, der sich im Laden befindet, verfolgen drei Diebe die Konfrontation: Kendoh, Wooro und Remex. Die drei Schurken haben es auf das alte Relikt abgesehen. Doch es geht noch weiter. Auf dem Planeten Mygeeto einige Jahre zuvor plant Vizevorsitzender des Bankenclans, Anolo, einen Krieg gegen die Hutten, um Zugang zu deren Schmugglerrouten zu erhalten. Anolo ist mit einem Givin verbündet, der bedeutsame mathematische Fäigkeiten besitzt, die er zum Codeknacken nutzt. Anolo ist im Besitzt von Ki-Adi-Mundis Lichtschwert und stellt es als Preis aus - sowie als Erinnerung der ausgestorbenen Jedi, die sich der falschen Art von Macht annahmen. Bei einem Treffen von Anolo wird er von einem Schuss von Greedo überrascht. Er wurde von Jabba dem Hutten geschickt. Sein Komplize Takvaa ist jedoch der Meinung, dass Jabbas Entscheidung, Greedo für die Operation zu schicken, ein Fehler war, zumal Boba Fett eigentlich die Mission antreten sollte. Ein Gefecht zwischen Anolos Armee und Jabbas Assassinen bricht aus, wodurch Anolo von Greedo getötet und der Givin gekidnappt wird. Star Wars Fanprojekt verschärft den ikonischen Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader Bei der anschließenden Flucht müssen sich Greedo und Takvaa gegen Anolos Armee wehren. Greedo nutzt dabei das gestohlene Lichtschwert, jedoch kommen sowohl Takva als auch der Givin ums Leben. Darüber ist Jabba sehr betrübt und ist versucht, Greedo dem Rancor als Fraß vorzuwerfen. Dieser jedoch überreicht dem Hutten das Lichtschwert von Ki-Adi-Mundi, was Jabba jedoch kalt lässt. Nur durch die Intervention von Dok-Ondar entkommt Greedo dem Tod. Dok-Onkar kauft das Lichtschwert von Greedo. Die Gunst von Jabba sei jedoch nicht wiederhergestellt. Der Hutte hat einen neuen Auftrag für Greedo. Er soll auf Tatooine den Schmuggler Han Solo töten. Der Kopfgeldjäger, „der nie verfehlt“, wird in der Mos Eisley Cantina jedoch von Solo erschossen. Wieder in der Gegenwart: Dok-Ondar hält Ki-Adi-Mundis Lichtschwert in den Händen und sagt, es habe seinen Besitzer sowie den Fall der Republik und des Imperiums überlebt. Und es würde auch die Erste Ordnung überleben. Als die Truppler wieder abgezogen sind, sagt Dok-Ondar, dass das Schwert zu viel Macht in den Händen von Kylo Ren und der Ersten Ordnung wäre - den falschen Händen. Er beschließt, es später an einen anderen Ort zu bringen, merkt jedoch nicht, dass er von den Dieben Kendoh, Wooro und Remex belauscht wird. Der dritte Band der „Star Wars“-Comicreihe „Galaxy's Edge“ soll am 26. Juni erscheinen. © Lucasfilm / Disney

