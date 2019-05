Star Wars - Fanprojekt verschärft den ikonischen Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader

Ein neuer Fan-Film zu Star Wars verschafft dem nicht ganz so glorreichen Kampf in „Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung“ zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader ein audiovisuelles Upgrade.

Wie lahm der ikonische Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader ist, der am Ende von „Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung“ zu sehen ist, wird uns heute erst so richtig klar, wenn wir uns Kämpfe aus aktuelleren Ablegern vor Augen führen. Das haben die mächtigen Lichtschwertträger wahrlich schon besser hinbekommen, um als Beispiel lediglich den Kampf in „Star Wars Episode I: Eine dunkle Bedrohung“ zwischen Darth Maul gegen Obi-Wan und Qui-Gon Jinn anzuführen.

Ikonischer Kampf neu aufgelegt

Doch die Fans von FXitinPost haben sich nun die Mühe gemacht und sich dem Kampf aus vergangenen Tagen angenommen. Sie haben sich die Szenen aus dem Film vorgenommen und sie digital nachbearbeitet, während sie andere Bewegtbilder gänzlich hinzugefügt haben. Am Ende erwartet uns ein Fan-Film der etwas anderen Art - „Star Wars SC 38 Reimagined“.

Das Upgrade verschärft also nicht nur den eigentlichen Kampf mit zusätzlichen Spezialeffekten. Insbesondere die neuen Szene schmiegen sich recht passend in das Geschehen ein, auch wenn an der einen oder anderen Stelle natürlich erkennbar ist, dass sie digital nachbearbeitet wurden.

Selbstredend handelt es sich hierbei um ein nicht kommerzielles Fanprojekt, in dem Ben Kenobi und Darth Vader 20 Jahre nach „Star Wars Episode III: Die Rache der Sith“ aufeinandertreffen und sich die Ehre eines letztens Kampfes erweisen. FXitinPost gibt an, dass die Szene die geschichtliche Laufbahn der beiden Charaktere chronologisch aufgreift.

Die Macher konnten mit dem Video innerhalb von nur einer Woche bereits über 5 Millionen Abrufe einfahren. Für alle, die die Star Wars-Filme mitsamt den Figuren rund um Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker kennen und mit ihrer Chronologie bestens vertraut sind, hält das Fanprojekt an der einen oder anderen Stelle eine Überraschung parat. Wir haben den Fan-Film nachfolgend für euch eingebunden: