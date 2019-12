Star Wars - Erscheint Baby Yoda in Episode 9?

In den letzten Wochen machte Baby Yoda immer wieder auf sich aufmerksam. Das zauberhafte Wesen, das der gleichen Spezies wie Yoda entspringt, ist der heimliche Star der ersten Star Wars-Serie The Mandalorian.

So sahen wir unzählige Memes der User im globalen Netz und sogar ein Song zu Baby Yoda schaffte es auf sich aufmerksam zu machen. Während sich die Fans nun fragen, wo sie Merchandise zu Baby Yoda kaufen können, was Disney ganz offensichtlich verschlafen hat, gibt es noch eine weitere Frage, die den „Star Wars“-Fans unter den Nägeln brennt.

Wird Baby Yoda einen Auftritt in Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers erhalten? Der Regisseur J.J. Abrams hat sich nun gegenüber Variety zu Wort gemeldet. Seine Antwort dürfte die Fans des kleinen grünen Rackers enttäuschen:

J.J. Abrams confirms that Baby Yoda is unfortunately not in #StarWars: #TheRiseOfSkywalker, but he is the "cutest thing in the history of time" https://t.co/UtSgsD28vZ pic.twitter.com/5shLBoZi1K