Star Wars - Erhält Obi-Wan Kenobi eine eigene Serie auf Disney Plus?

Wird Obi-Wan Kenobi eine eigene Serie auf Disney Plus erhalten? Die ersten Insider wollen dies bereits bestätigt haben. Die erste Staffel der Obi-Wan-Serie soll über sechs Episoden verfügen.

Nach Solo: A Star Wars Story ließ Bob Iger, CEO von Disney, durchsickern, dass es wohl erst einmal nicht zu einem weiteren Spin-off kommen wird. Die Pläne für einen Film mit Boba Fett oder Obi-Wan Kenobi, die in Insider-Kreisen bereits in trockenen Tüchern waren, wurden spätestens mit dem Misserfolg von Solo über Bord geworfen.

Obi-Wan Kenobi in eigener Serie?

Doch der Obi-Wan-Traum für die Fans ist wohl noch lange nicht ausgeträumt. Laut der Seite Star Wars News Net wird Obi-Wan wieder zu sehen sein, nur eben nicht im Kino auf der großen Leinwand, sondern im Programm von Disney Plus, dem neuen Streaming-Dienst von Disney. Die erste Staffel soll über sechs Episoden verfügen.

Ein offizielles Statement seitens Disney gibt es dazu nicht, aber vorstellbar ist es. So wurde die Serie The Mandalorian für Disney Plus bereits bestätigt, die einen einsamen Revolverhelden fokussiert. Mehr Details erhaltet ihr hier:

Spätestens während der Star Wars Celebration 2019, die vom 11. bis zum 15. April 2019 stattfindet, könnten wir mehr Neuigkeiten diesbezüglich erhalten. Doch es gibt zahlreiche Projekte aus dem Star Wars-Universum, die noch in diesem Jahr erscheinen - hier ein Überblick:

