Star Wars - Episode 9 wird definitiv das Ende der Skywalker-Saga!

Im Dezember diesen Jahres wird der letzte Teil der aktuellen Star-Wars-Trilogie in die Kinos kommen. Viel ist noch nicht bekannt, doch Oscar Isaac, Schauspieler des Poe Dameron, ließ nun offiziell unsere schlimmsten Befürchtungen wahr werden: Episode IX wird definitiv das Ende für die Skywalker-Saga darstellen.

Viel wissen wir noch nicht über „Star Wars - Episode IX“, die noch vor Weihnachten in den Kinos anlaufen soll. Weder Trailer noch offizielle Inhalte zum finalen Teil der aktuellen Trilogie sind bisher erschienen, und doch rutschen den Filmemachern und Schauspielern immer mal wieder geheime Informationen raus. So verriet Oscar Isaac, Schauspieler des Poe Dameron, Neuigkeiten über den kommenden Film, die einigen Fans ganz und gar nicht gefallen ...

Ende der Skywalkers

Es wurde zwar schon spekuliert und Sinn macht es auch, aber Fans der Sternenkriege wollten es trotzdem nicht wahr haben. Episode IX wird der letzte Teil in der Geschichte der Skywalkers sein. Das verkündete Oscar Isaac, der in den letzten beiden Star-Wars-Teilen den X-Wing-Piloten Poe Dameron spielte, in der Today-Show.

„Neun Geschichten. Das ist der Höhepunkt der ganzen Story. Was J.J. [Abrams, der Regisseur] daraus gemacht hat, zusammen mit dem ganzen Team von Lucasfilm, ist wahnsinnig beeindruckend. Es ist auch für uns etwas Besonderes, weil wir sehr viele neue Dinge über diese Charaktere erfahren.“

Dieses Statement löste offensichtlich eine Erschütterung der Macht aus, denn vielen Fans der Saga gefiel diese Aussage gar nicht. Doch die wahrscheinlich interessantere Frage ist, wie der kommende Film die Geschichte der Skywalkers zu Ende bringen will. Luke ist, wie wir wissen, im letzten Teil von uns gegangen. Könnte diese Neuigkeit vielleicht seine geheime Rückkehr in Episode IX andeuten? Mark Hamill ist jedenfalls noch auf der Cast-Liste des kommenden Teils vertreten.

Außerdem ist Carrie Fisher, Schauspielerin der Leia Organa, noch vor Veröffentlichung von „Die letzten Jedi“ und den Dreharbeiten zum letzten Teil verstorben. Bestätigt ist allerdings, dass einige Szenen aus Episode VIII, die es nie in den finalen Schnitt des Filmes geschafft haben, für Episode IX verwendet werden sollen. Doch ob diese Schnipsel reichen, um ihrem Charakter ein passendes und zufriedenstellendes Ende zu geben, bleibt abzuwarten. Carrie Fishers Bruder ist jedoch zuversichtlich und gibt den Fans Hoffnung:

„Es wird so aussehen, als sei das so gewollt gewesen. Als sei es gestern erst gefilmt worden. Wir dürfen nicht über Details sprechen, sind aber glücklich darüber, was daraus gemacht wurde.“

Doch auch wenn Episode IX das Ende der Skywalkers sein wird, werden wir von „Star Wars“ in der Zukunft auf jedenfall noch einiges zu sehen bekommen. Neben der angekündigten Mandalorian-Serie auf dem Streaming-Dienst Disney Plus ist eine Serie zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ ebenfalls im Gespräch. Weiterhin soll Rian Johnson, Regisseur von „Die letzten Jedi“, die folgene Trilogie nach Episode IX in Angriff nehmen.

Den offiziellen Titel zu Episode IX sollten wir in naher Zukunft erfahren, was die Veröffentlichung eines Trailers meist kurz darauf mit sich bringt. Wir werden euch informieren, wenn es weitere Neuigkeiten gibt. „Star Wars - Episode IX“ wird in Deutschland am 19. Dezember 2019 in den Kinos erscheinen.