Star Wars - Drehbücher in Arbeit: Anzeichen um Knights of the Old Republic-Verfilmung verdichten sich

Einem Bericht von Buzzfeed zufolge fertig die Autorin Laeta Kalogridis zurzeit Drehbücher für eine geplante Trilogie um Knights of the Old Republic an. Damit scheinen sich die Gerüchte um eine Verfilmung des Videospiels zu bewahrheiten.

Nach Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers legen die Star Wars-Filme erstmal eine Pause ein. Ab 2022 wird es im Zweijahresrhythmus dann mit drei neuen Filmen weitergehen, während bereits bestätigt ist, dass die Game of Thrones-Showrunner den ersten dieser Filme drehen werden. Ob sie auch die beiden weiteren Filme verantworten, wird sich noch zeigen. Rian Johnson wird darüber hinaus eine weitere Trilogie verwirklichen, die derzeit noch kein Startdatum hat.

Star Wars Lucasfilm bestätigt neues Projekt für Knights of the Old Republic

Leinwand-Adaption von Knights of the Old Republic steht uns wohl wirklich bevor

Allem Anschein nach soll zudem auch die Handlung von Knights of the Old Republic auf die Leinwand gebracht werden. Gerüchte dazu gibt es schon lange und viele Fans hoffen ebenfalls auf eine Filmadaption der Alten Republik. Laut einem Bericht von Buzzfeed könnten diese Pläne durchaus Wirklichkeit werden.

Buzzfeed beruft sich dabei auf drei anonyme Quellen und berichtet, dass die Autorin Laeta Kalogridis derzeit an Drehbüchern für eine Trilogie um Knights of the Old Republic arbeitet. Sie wurde offenbar bereits 2018 von Disney für diese Arbeit engagiert und befindet sich den Angaben zufolge kurz vor der Fertigstellung. Kalogridis ist beileibe kein ungeschriebenes Blatt in der Filmbranche und war bereits als Schreiberin für „Shutter Island“, „Terminator: Genisys“ und „Alita: Battle Angel“ tätig und arbeitete zusammen mit James Cameron an dem Drehbuch zu „Avatar – Aufbruch nach Pandora“.

Offenbar wird die KotOR-Adaption aber nicht von den Game of Thrones-Showrunnern realisiert. Ob sie von Rian Johnson umgesetzt wird oder uns sogar eine weitere, dritte Trilogie erwartet, steht in den Sternen. Weder Lucasfilm noch Disney kommentierten die Berichte.