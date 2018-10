Star Wars - Deepfake: Fan setzt Harrison Fords Gesicht auf ''Solo''

Durch digitale Bildbearbeitung kann jeder die verrücktesten Sachen anstellen. Ein YouTube-User hat nun gezeigt, wie der Protagonist aus Solo: A Star Wars Story nun mit dem Gesicht von Harrison Ford aussehen würde.

Welche brisanten Ergebnisse heutzutage in puncto Videobearbeitung mit den einfachsten Mitteln von zu Hause möglich sind, zeigt uns ein YouTuber nun in einem aktuellen Video namens Solo A Derpfakes Story. Er kam auf die witzige Idee, das Gesicht von Alden Ehrenreich gegen das von Harrison Ford auszutauschen. Das Ergebnis, der sogenannte ''Deepfake'', sollte recht überzeugend wirken. Aber am besten macht ihr euch unterhalb der News selbst ein Bild vom Video.

Solo: A Deepfake Story

Der User Derpfakes gibt zum Video an, dass er Material verwendet hätte, das einem Vor-1977-Ford am ähnlichsten sei. Er schreibt weiter:

''Ich habe versucht, den überzeugendsten jungen Solo zu kreieren, mit einem Höhepunkt (meiner Meinung nach) in der finalen Szene.''

Und auch wenn Alden Ehrenreich womöglich alles gegeben hat, den bestmöglichen Solo zu verkörpern, sollte der Film kein Erfolg werden. So blieb der Film Solo: A Star Wars Story weit hinter den kritischen und finanziellen Erwartungen zurück. Solo zeichnet sich nun durch den schlechtesten Verkaufsstart der gesamten Reihe aus. Womöglich wird die TV-Serie The Mandalorian hingegen ein größerer Erfolg für Disney:

