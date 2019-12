Star Wars - Countdown zu Episode 9 - Wer streamt alle Star Wars-Teile?

In wenigen Tagen erscheint „Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“ in den deutschen Kinos. Damit ihr euch gut vorbereiten könnt, verraten wir euch, ob und wo ihr alle bisherigen „Star Wars“-Teile streamen könnt.

Na, habt ihr schon eure Tickets für Der Aufstieg Skywalkers? Wenn ja, dann ist jetzt der optimale Zeitpunkt einen „Star Wars“-Marathon zu starten, um euch für Episode 9 perfekt vorzubereiten. Die Suche nach den verfügbaren Filmen auf Streaming-Diensten ist jedoch nicht immer ganz so einfach, deshalb verraten wir euch, ob und wo ihr sie finden könnt.

Der perfekte „Star Wars“-Marathon

Wir haben leider eine schlechte Neuigkeit für euch. Durch den Launch vom neuen Streaming-Dienst Disney Plus sind momentan alle „Star Wars“-Teile von jeglichen Anbietern verschwunden, außer natürlich dem Disney-Dienst selber. Wenn ihr also die Original-Trilogie, die Darth Vader-Trilogie und die ersten beiden Teile der neuen Trilogie streamen wollt, müsst ihr in euren Geldbeutel greifen:

Star Wars Episode IV - Eine neue Hoffnung

Zum Kauf für 9,99 Euro auf Amazon Prime, Maxdome und iTunes (Zum Leihen ca. 3,99 Euro).

Star Wars Episode V - Das Imperium schlägt zurück

Zum Kauf für 9,99 Euro auf Amazon Prime, Maxdome und iTunes (Zum Leihen ca. 3,99 Euro).

Star Wars Episode VI- Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Zum Kauf für 9,99 Euro auf Amazon Prime, Maxdome und iTunes (Zum Leihen ca. 3,99 Euro).

Star Wars Episode I - Die dunkle Bedrohung

Zum Kauf für 9,99 Euro auf Amazon Prime, Maxdome und iTunes (Zum Leihen ca. 3,99 Euro).

Star Wars Episode II - Angriff der Klonkrieger

Zum Kauf für 9,99 Euro auf Amazon Prime, Maxdome und iTunes (Zum Leihen ca. 3,99 Euro).

Star Wars Episode III - Die Rache der Sith

Zum Kauf für 9,99 Euro auf Amazon Prime, Maxdome und iTunes (Zum Leihen ca. 3,99 Euro).

Star Wars Episode VII - Das Erwachen der Macht

Zum Kauf für 9,99 Euro auf Amazon Prime, Maxdome und iTunes (Zum Leihen ca. 3,99 Euro).

Star Wars Episode VIII - Die letzten Jedi

Zum Kauf für 9,99 Euro auf Amazon Prime, Maxdome und iTunes (Zum Leihen ca. 3,99 Euro).

Auch die Ableger „Rogue One“, und „Solo: A Star Wars Story“ findet ihr für ca. 9,99 Euro zum Kauf und 3,99 Euro zum Leihen bei Amazon Prime Video. Bis Disney Plus im März 2020 in Deutschland startet, ist es also leider recht umständlich, kostengünstig an die Filme zu kommen.