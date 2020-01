Star Wars - The Clone Wars: Finaler Trailer zu Staffel 7 zeigt Ahsoka vs. Darth Maul

Die beliebte Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ wird im Februar 2020 auf Disney Plus fortgesetzt. Der neue Trailer bringt Ahsoka Tano zurück, die sich mit dem dunklen Sith-Lord Darth Maul die Lichtschwerter kreuzt.

Lucasfilm kündigt mit den Worten: „Alles wird sich ändern“ die finale 7. Staffel der Serie Star Wars: The Clone Wars für Frühjahr 2020 auf Disney Plus an. Passend dazu ist jetzt ein neuer Trailer erschienen, der einen mächtigen Showdown zwischen Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano gegen den Sith-Lord Darth Maul verspricht.

Star Wars The Clone Wars: Disney enthüllt offiziellen Start der 7. Staffel

So geht es in Staffel 7 weiter

Die 12 Folgen der neuen 7. Staffel setzen direkt an die Ereignisse aus den Vorgängerstaffeln an und bilden eine Verbindung zwischen den Kinofilmen „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ und „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ aus der Prequel-Trilogie von George Lucas. Nach dem abrupten Ende der Serie vor fast sechs Jahren verspricht Lucasfilm nun den Fans mit der neuen Staffel einen zufriedenstellenden Abschluss für „Star Wars: The Clone Wars“.

Darin wird die junge Jedi Padawan Ahsoka Tano während der Klonkriege einen neuen, unbekannten Weg einschlagen. Laut Serien-Macher Dave Filoni wird Ahsoka noch als junge Heldin dargestellt, die erst später zur weisen Anführerin wird, wie wir sie aus der Nachfolgeserie „Star Wars Rebels“ her kennen.

Auf dem berüchtigten Level 1313 auf Coruscant lernt Ahsoka die beiden neuen Charaktere Trace und Rafa Martez kennen. Die beiden sollen eine ganz eigene Perspektive auf die bekannten Klonkriege werfen. Darüber hinaus dürfen wir uns auf einen epischen Lichtschwertkampf zwischen Ahsoka Tano und Darth Maul freuen, bestätigt nun auch der neue Trailer.

Wann startet The Clone Wars: Staffel 7?

Die 7. Staffel der Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ geht am 21. Februar 2020 auf Disney Plus an den Start. In Deutschland müssen wir uns jedoch bis März 2020 gedulden, wenn der neue Streaming-Dienst auch hierzulande zur Verfügung steht.