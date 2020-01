Star Wars - The Clone Wars: Disney enthüllt offiziellen Start der 7. Staffel

„Star Wars: The Clone Wars“ geht bald mit der finalen 7. Staffel weiter. Nun enthüllte Disney offiziell das Startdatum der neuen, zwölf Folgen umfassenden Staffel.

Nach mehreren Jahren kehrt die animierte Star Wars-Serie The Clone Wars mit einer finalen Staffel zurück. Die zwölf Folgen umfassende 7. Staffel wird dabei schon bald ausgestrahlt. Disney enthüllte nun das offizielle Startdatum.

The Clone Wars: Startdatum für 7. Staffel enthüllt

Bislang war lediglich bekannt, dass die für den Streaming-Dienst Disney Plus angekündigte Serienstaffel irgendwann im Februar 2020 kommt. Nun kennen wir dank eines Promotionvideos auf der offiziellen Disney-Homepage das genaue Datum. Die 7. Staffel von The Clone Wars startet am 17. Februar 2020 auf Disney Plus. Die Folgen sollen in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

Der offizielle deutsche Start lässt leider noch ein wenig auf sich warten, da Disney+ hierzulande noch nicht verfügbar ist. Ab dem 31. März 2020 können auch deutsche Zuschauer offiziell den Dienst nutzen und wahrscheinlich direkt zum Start ebenfalls die finale Staffel von „The Clone Wars“ beginnen.

Epischer Kampf gegen Darth Maul und Ahsokas Schicksal

Mit der neuen Staffel sollen Fans einen Abschluss der Geschehnisse rund um Anakin Skywalker, Obi-Wan und Ahsoka Tano während der Klonkriege bekommen. Unter anderem wird ein episches Lichtschwertduell zwischen Ahsoka und Darth Maul angekündigt. Dafür unterstützte sogar Stuntman Ray Park, der Darth Maul in Episode 1: Die dunkle Bedrohung gespielt hatte, die Produktion. Er verspricht eines der besten Duelle, die wir je gesehen hätten.

Zudem macht Ahsoka im Laufe der Staffel Bekanntschaft mit zwei neuen Charakteren, auf die sie auf Coruscants berüchtigtem Level 1313 trifft: Trace und Rafa Martez. Sie sollen eine ganz eigene Perspektive auf die Klonkriege haben.

Ahsoka befindet sich zum Start der Staffel noch auf einem neuen, unbekannten Weg, den sie nach ihrem Verschwinden in der 6. Staffel eingeschlagen hat. Die finale Staffel soll eine Verbindung zur Rebels-Serie bringen, die die noch junge Padawan-Schülerin zu einer Anführerin werden lässt.