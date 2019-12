Star Wars - Baby Yoda besucht Jurassic Park: Großartiges Fan-Video

Endlich: Es gibt Baby Yoda-Nachschub. Diesmal in Form eines Fan-Videos, das den kleinen grünen Kerl in „Jurassic Park“ verfrachtet. Dabei ist er schelmisch wie eh und je …

Zwar haben wir in Deutschland bisher kaum etwas von Baby Yoda gesehen und halten uns lediglich mit dem veröffentlichten Bildmaterial über Wasser, das von der bisher nicht in unserem Land verfügbaren Serie The Mandalorian stammt, verliebt sind wir jedoch bereits alle.

Wie kann man auch nicht? Selbst wenn Baby Yoda in einem Fan-Video Unfrieden in „Jurassic Park“ stiftet, kann man dem Kleinen nicht böse sein.

Baby Yoda in Jurassic Park

YouTuber Adventure Collectibles hat sich die Mühe gemacht und ein kleines Crossover zwischen „The Mandalorian“ und „Jurassic Park“ geschaffen, bei dem das kleine, grüne Langohr einfach nicht zulassen will, dass die Systeme vollends heruntergefahren werden.

Vielmehr drückt Baby Yoda gekonnt wiederholt auf den Knopf, der die Technik immer wieder hochfährt und sich keiner Schuld bewusst umsieht. Die Krönung ist wohl, dass der für solche Situationen zuständige Chefingenieur Ray Arnold in dem Dinosaurier-Film von Samuel L. Jackson verkörpert wird und dieser die kleine Yoda-Version entnervt bittet, damit aufzuhören.

Jackson spielt in den Anfang 2000 erschienenen „Star Wars“-Filmen jedoch ebenso Mace Windu, der als Mitglied des Jedi-Rates durchaus Bekanntschaft mit dem eigentlichen Yoda gemacht hat und auch dort gelegentlich mit dem grünen Jedi-Meister aneinandergeriet. Wie das in Form von Baby Yoda aussieht, könnt ihr euch in dem Fan-Clip unterhalb dieses Beitrags selbst ansehen.