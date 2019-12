Star Wars - Aktuelle Petition fordert Baby Yoda-Emoji

Alle lieben sie, die vermeintliche Miniaturversion des alten Jedi-Meisters: Baby Yoda. Ein Fan ist ihm offenbar sogar so sehr verfallen, dass er per Petition ein entsprechendes Emoji fordert.

Auf der Website Change.org läuft derzeit eine von Travis Bramble an Apple gestartete Petition, die nach einem Baby Yoda-Emoji verlangt. Während sich die einen also noch streiten, ob das kleine grüne Wesen aus The Mandalorian überhaupt so genannt werden darf, werden die anderen aktiv und kämpfen für ihre Träume.

Star Wars Ihr dürft Baby Yoda sagen, versichern Produzenten!

Ein Emoji für Baby Yoda

Wie viel könnte man plötzlich zum Ausdruck bringen, wenn die Welt ein Baby Yoda-Emoji hätte? Streitereien über die Wahl des abendlichen Abendessens könnten beim Anblick des schnuckeligen „Star Wars“-Wesens wie weggeblasen sein, die bestehenden Schulden, die gerade von einem Kumpel eingefordert worden sind, scheinen nie existiert zu haben, wenn man das Emoji in Form von Baby Yoda verschicken würde.

Doch Petition-Urheber Brambe bringt noch weitere Gründe an:

„Ihre Freundin teilt ein Bild von ihrem neugeborenen Baby? Antworte mit einem niedlichen kleinen Baby Yoda Emoji, um zu zeigen, dass du denkst, dass ihr kleiner Schlingel unbeschreiblich niedlich ist. Du bist krank und deine Mutter sendet dir: "Möchtest du etwas Suppe?". Antworte mit einem süßen kleinen Baby Yoda, um ihr zu zeigen, dass dein Durst nach Suppe unersättlich ist.“

Zum aktuellen Stand konnte der Baby Yoda-Fan bereits 1.655 Leute von seiner Idee überzeugen. Solltet ihr euch ebenfalls anschließen wollen, folgt dem Link in unseren Quellen und werdet Teil des Emoji-Plans.

Disney Plus The Mandalorian: Offizielles Baby Yoda-Plüschtier ab jetzt vorbestellbar