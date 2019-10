Star Wars: Rogue One - TV-Serie mit Diego Luna wird von Regisseur Tony Gilroy gedreht

Disney hat große Pläne für sein „Star Wars“-Franchises. Neben weiteren Kinofilmen sind für die nächsten Jahre drei TV-Serien in Arbeit. Dazu gehört auch eine Prequel-Serie zum Kinohit „Rogue One“ mit Diego Luna von Regisseur Tony Gilroy.

Lucasfilm beendet mit Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers die Skywalker Saga in den Kinos, jedoch wird es in Form von einigen TV-Serien auf Disney+ weitergehen. Während „The Mandalorian“ bereits in den Startlöchern steht, beginnt die Produktion zur nächsten TV-Serie nach dem erfolgreichen Anthologie-Film Rogue One.

Regisseur Tony Gilroy wird die Vorgeschichte um den aus dem Film bekannten Helden Cassian Andor (erneut gespielt von Diego Luna) inszenieren, der auf der Seite der Rebellen gegen das Imperium kämpft. Gilroy hat bereits das Drehbuch zum Film mitverfasst und darüber hinaus als Regisseur die Nachdreharbeiten umgesetzt. Jetzt soll er als Regisseur und Autor außerdem die noch immer namenlose Prequel-Serie drehen.

Das Imperium ist zurück

In den Hauptrollen kehrt Diego Luna als Cassian Andor gemeinsam mit Alan Tudyk als Droide K-2SO zurück. Die Story spielt noch vor den Ereignissen des Films und handelt von den Rebellen und ihren wagemutigen Missionen im Kampf gegen das Imperium.

Schon der vielgelobte Kinofilm „Rogue One“ spielte vor „Star Wars Episode 4: Eine neue Hoffnung“ der Original-Trilogie von George Lucas mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia und Han Solo. Darin führt Cassian Andor eine Rebelleneinheit an, die dem Imperium die Pläne für den Todesstern stehlen. Sehr zur Freude der Fans gab es auch ein beeindruckendes Wiedersehen mit Darth Vader.

Die Serie wird voraussichtlich nächstes Jahr auf Disney Plus an den Start gehen. Derzeit wird noch nach der weiteren Besetzung gesucht. Fans dürfen sich unterdessen auf den baldigen Start von The Mandalorian im November freuen. Kürzlich wurde zudem eine TV-Serie über Obi-Wan Kenobi erneut mit Ewan McGregor bestätigt.