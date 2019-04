Star Wars Jedi: Fallen Order - Wird keine Multiplayer-Inhalte oder Mikrotransaktionen beinhalten

Heute Abend wird „Star Wars Jedi: Fallen Order“ offiziell vorgestellt. Kurz vor der Enthüllung im Rahmen der Star Wars Celebration 2019 kommen neue Informationen ans Licht. So konzipiert Entwickler Respawn Entertainment das Spiel als reinen Singleplayer-Titel. Es wird zudem frei von Mikrotransaktionen sein.

Die Star Wars Celebration 2019 bietet zahlreiche Ankündigungen rund um das Star Wars-Franchise. Gestern wurde bereits Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker mit einem ersten Teaser-Trailer vorgestellt. Heute um 20:30 Uhr folgt die offizielle Enthüllung von Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order Basiert auf der Unreal Engine, nicht Frostbite

Ohne Multiplayer und Microtransaktionen

Zum kommenden Star Wars-Spiel aus dem Hause Respawn Entertainment gibt es nun neue Informationen im Vorfeld der Enthüllung. Viele Fans sind beunruhigt, ob Publisher Electronic Arts wieder zu Mikrotransaktionen greift.

Blair Brown, Producer von „Star Wars Jedi: Fallen Order“, kann aber beruhigen: Das Spiel wird keine Mikrotransaktionen beinhalten. Zudem bestätigt er, dass es sich um ein reines Singleplayer-Spiel handeln wird. Es gibt keine Multiplayer-Inhalte.

Star Wars Jedi: Fallen Order Erstes Konzeptbild aufgetaucht

Wesentlicher Fokus auf Handlung

Als Einzelspieler-Erfahrung wird die Handlung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ von großer Bedeutung sein. Es gibt bereits Gerüchte darum, dass die Story um den Padawan, der die Order 66 überlebt hat, zum offiziellen Star Wars-Kanon gehören soll. Der zuständige Autor Chris Avellone gab nun weitere Details zur Handlung preis.

So teilt Avellone gegenüber VG247 mit, dass sechs Narrative Designer am Spiel beteiligt sind. So sollen verschiedene Ebenen der Erzählung in die Geschichte einfließen. Die Handlung sei ein wesentlicher Bestandteil eines Star Wars-Spiels, auf die man während der Entwicklung von „Fallen Order“ auch viel Wert lege.