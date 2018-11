Star Wars Jedi: Fallen Order - Weitere Spiele von Respawn sollen 2019 erscheinen

Die Titanfall-Macher von Respawn Entertainment haben alle Hände voll zu tun. Neben dem düsteren Science-Fiction-Abenteuer Star Wars: Jedi Fallen Order arbeiten die Entwickler offenbar noch an mehreren weiteren Spielen. Das hat CEO Andrew Wilson von Electronic Arts in einer Investorenkonferenz verraten.

Star Wars Jedi: Fallen Order Düsterer Ableger in Arbeit, kommt von Titanfall-Machern

Um welche Spiele es sich dabei handelt, verriet Wilson jedoch nicht. Ein Nachfolger zum gelungenen Mech-Shooter Titanfall 2 gilt als äußerst wahrscheinlich.

Diese Aussage von Wilson griff Blake J. Jorgensen, der Chief Financial Officer von Electronic Arts, auf Nachfrage eines Investors auf, um etwas weiter ins Detail zu gehen:

Neben einem möglichen Titanfall-Nachfolger könnte Respawn Entertainment an einem VR-Titel arbeiten. Im Oktober 2017 kündigte das Studio die Zusammenarbeit mit Oculus an einem geheimen VR-Spiel an, bei dem es sich jedoch nicht um Titanfall oder Star Wars handele.

We are thrilled to announce our partnership with Oculus to create an amazing first person combat experience for VR. https://t.co/ORrTVIm5pp pic.twitter.com/xtXNtmqkMF