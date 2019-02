Star Wars Jedi: Fallen Order - Termin für offizielle Vorstellung bestätigt

Mit Apex Legends hat Entwickler Respawn Entertainment für das Spielejahr 2019 bereits ein heißes Eisen im Feuer. Mit Star Wars Jedi: Fallen Order wird zum Jahresende jedoch noch ein weiteres Highlight erscheinen. Handfeste Informationen zum Actionspiel gibt es bislang allerdings nicht, was sich jedoch schon bald ändern wird.

Star Wars Jedi: Fallen Order Düsterer Ableger in Arbeit, kommt von Titanfall-Machern

In einem Tweet haben die Verantwortlichen jetzt die offizielle Vorstellung von Star Wars: Jedi Fallen Order angekündigt. Diese wird passenderweise am 13. April auf der Star Wars Celebration in Chicago stattfinden.

Was genau EA und Respawn auf dem Event zeigen wollen, ist allerdings noch unklar. Allerdings gelten erstes Gameplaymaterial, Informationen zur Story und Screenshots als nahezu sicher.

Did you hear? #StarWarsJediFallenOrder will be at #StarWarsCelebration Chicago! See the game for the first time on April 13th.



Plus, hear from @MattLanter about his work on #StarWarsBattlefrontII. https://t.co/vE0oPnYDSZ