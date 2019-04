Star Wars Jedi: Fallen Order - Teaser lässt auf große Enthüllung am Wochenende schließen

Mit „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist die Hoffnung der Spieler auf einen tollen Abstecher in das „Star Wars“-Universum seit der Ankündigung im vergangenen Jahr stark angestiegen. Jetzt könnte die Enthüllung samt ersten Szenen aus dem Spiel kurz bevorstehen.

Als Star Wars Jedi: Fallen Order im vergangenen Jahr angekündigt wurde, sind den „Star Wars“-Fans reihenweise die Lichtschwerter aus den Händen gefallen. Respawn Entertainment, die auch für Titanfall oder jüngst Apex Legends verantwortlich sind, wagen sich an die gigantische Marke und tragen damit die Last der Fan-Erwartungen auf den Schultern.

Star Wars Jedi: Fallen Order KOTOR-Autor Chris Avellone an Story beteiligt

Dank eines neuen Teasers dürfte diese Last noch einmal deutlich schwerer geworden sein. Dieser zeigt nämlich ein zerstörtes Lichtschwert auf dem offiziellen Kanal von EA Star Wars. Mit dem Slogan „Nicht herausstechen“ wird hier für „Star Wars Jedi: Fallen Order“ noch einmal richtig Stimmung gemacht. Warum? Weil am Wochenende womöglich schon die große Enthüllung bevorsteht.

Denn am 13. April 2019 wird die alljährliche Messe Star Wars Celebration abgehalten. Zu den Gästen und Sprechern auf dem Event zählt auch Vince Zampella, der CEO von Respawn sowie Game Director Stig Asmussen, die über „Star Wars Jedi: Fallen Order“ sprechen wollen. Wir vermuten: Die Ankündigung samt ersten Szenen aus dem Spiel steht an!

Star Wars Jedi: Fallen Order Neue Gerüchte zu Inhalten und Release

Die Panel-Info hält deswegen auch schon erste Details zum Spiel bereit. Demnach spielen wir in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ einen jungen Padawan, der in den Wirren nach der Order 66 ums Überleben kämpft. Der Slogan „Nicht herausstechen“ ist für eine solche Zeit, in der die Jedi gejagt wurden, natürlich mehr als treffend.