Star Wars Jedi: Fallen Order - Spielzeit: Wie viel Stunden brauche ich zum Durchspielen?

Die Jedi sind gefallen und nur wenige haben nach der Order 66 überlebt, die von Imperator Palpatine ausgeführt wurde. Cal Kestis ist einer der wenigen dieser Machtbegabten, in dessen Haut ihr in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gesteckt werdet. Ein vielversprechendes Abenteuer, aber wie viel Spielzeit erwartet uns im neuen „Star Wars“-Spiel eigentlich?

Der neue Titel von Electronic Arts und Respawn Entertainment ist da. Gemeinsam haben sie nun nach langer Zeit einen neuen „Star Wars“-Titel für Disney produziert. Star Wars Jedi: Fallen Order ist nun für den PC, die PS4 und Xbox One erhältlich.

Wie lange geht das Spiel?

Doch nun fragen sich die Spieler, wie viel Spielzeit sie mit Cal und seinen Freunden auf der Mantis einberechnen müssen und die Antwort könnte den einen oder anderen überraschen. Während die letzten Spiele wie Star Wars: The Force Unleashed 2 oder gar die Singleplayer-Kampagne von Star Wars: Battlefront 2 auf jeweils rund sechs bis acht Stunden Spielzeit kamen, haben wir hier mindestens doppelt so viel Spielzeit vorliegen.

Bei einem superschnellen Run (im Story-Modus) werdet ihr es vielleicht in 15 Stunden schaffen, doch die durchschnittliche Spielzeit beträgt rund 20 Stunden. Falls ihr langsam unterwegs seid und mehr Zeit für die Rätsel braucht und das eine oder andere Ableben fristet, könnte es sogar sein, dass ihr ganze 25 Stunden beschäftigt seid, ehe ihr den Abspann seht. Wenn ihr alle Truhen öffnen und alle Geheimnisse des Spiels ergründen möchtet, dürfte dies rund 30 Stunden andauern.

Die meisten Spieler kommen derzeit allerdings auf die 20 Stunden, was für ein „Star Wars“-Spiel recht viel ist. Für ein Action-Adventure mit Fokus auf der Story ist dies solider Durchschnitt und so werdet ihr euch an dem einen oder anderen Abend ins Abenteuer stürzen können.

Die Meinungen fallen bislang zudem recht positiv aus:

