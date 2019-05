Star Wars Jedi: Fallen Order - Soll thematisch in neue Gebiete und unübliche Richtung vordringen

Das neue Spiel von Electronic Arts und Respawn Entertainment, „Star Wars Jedi: Fallen Order“, könnte den „Star Wars“-Fans eine ganz neue Erfahrung bieten. Ein führender Autor hat sich nun zu Wort gemeldet und einen kleinen Hinweis gegeben, was uns final erwartet.

Da könnten die Fans hellhörig werden. Electronic Arts hat bestätigt, dass Star Wars Jedi: Fallen Order ganz neue Wege in puncto Themengebiete einschlagen wird. Mit vollem Fokus auf die Geschichte des Spiels möchten sie ein einmaliges Abenteuer schaffen, das im „Star Wars“-Kosmos angesiedelt ist.

Star Wars Jedi: Fallen Order Offizielle Gameplay-Ankündigung: Zum EA Play-Event gibt es erste, richtige Spielszenen

So oder so wird der Titel über keinen Multiplayer verfügen, demnach können sich die Entwickler von Respawn Entertainment voll und ganz auf den Singleplayer konzentrieren. Deshalb möchten sie eine großartige Original-Story schaffen.

Um dies zu bewerkstelligen, haben sie sich hochkarätige Hilfe ins Boot geholt. Darunter befindet sich der Veteran Chris Avellone, der bereits an Divinity Original Sin II, Fallout New Vegas oder gar Star Wars Knights of the Old Republic mitgewirkt hat - allesamt Top-Titel in Hinsicht auf das Storytelling.

Gegenüber VGC hat Avellone nun bestätigt, dass „Star Wars Jedi: Fallen Order“ in ganz neue Themengebiete vordringen wird und dass die Richtung in eine originale und unübliche Richtung verläuft.

„Da gab es etwas, das ich nicht erwartet hatte. [...] Ich denke, dass Fallen Order eine Star Wars-Erfahrung bieten wird, doch es gibt einige interessante und neue Perspektiven, die die Spieler sicherlich positiv aufnehmen werden.“

Demnach wird der neue Respawn-Titel also seinen Grundfesten als „Star Wars“-Spiel treu bleiben und zeitgleich eine ganz neue Erfahrung bieten. Was das am Ende genau bedeutet und wie es die Spieler im Detail aufnehmen werden, lässt sich bislang nur spekulieren.

Star Wars Jedi: Fallen Order Offizielle Vorstellung: Release, Trailer und alle Infos!

Doch allzu lange müsst ihr euch zum Glück nicht mehr gedulden, bis der Titel auf den Markt kommt. Bereits am 15. November 2019 erscheint „Star Wars Jedi: Fallen Order“ für den PC, die PlayStation 4 und den PC.