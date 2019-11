Star Wars Jedi: Fallen Order - Schwierigkeitsgrad jetzt doch: Was die einzelnen Modi bieten

Der neue „Star Wars“-Titel setzt nun doch auf die Auswahl der Spielmodi. Ihr könnt in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ also den Schwierigkeitsgrad anpassen. Es wurde bestätigt, dass es drei Modi zur Auswahl gibt.

Ursprünglich hieß es, dass es wohl keinen Schwierigkeitsgrad in Star Wars Jedi: Fallen Order geben würde. Doch von dieser Vorgehensweise scheinen sich Respawn Entertainment und Electronic Arts nun zu distanzieren. Um das Spiel einer breiteren Audienz zugänglich zu machen, gibt es in der finalen Version einen Schwierigkeitsgrad, den ihr auswählen könnt.

Stig Asmussen, Crative Director bei Respawn, gibt zu verstehen, dass die meisten Leute aus seinem Team eine kräftige Herausforderung bevorzugen würden. Doch das Spiel sei nicht für sie oder Hardcore-Spieler gemacht, sondern viel mehr für „Star Wars“-Fans.

Schwierigkeitsgrad: Unterschiede und Wichtiges

Also was gilt es zu beachten? Wichtig ist allem voran, dass es drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ geben wird:

Leicht (Story-Modus): Den ersten Schwierigkeitsgrad könnte man als „leicht“ bezeichnen. Dieser soll den Spielern eine problemlose Story-Erfahrung ermöglichen. Normal (Default-Modus): Die zweite Stufe umfasst einen regulären Modus. Nicht zu hart und nicht zu leicht, also auch keine richtige Herausforderung. Hart (Hard-Modus): Erfahrene Spieler, die die Herausforderung suchen, wählen den harten Modus.

Asmussen hat hier in einem Gespräch mit Eurogamer verraten:

„Die größte Änderung, die wir seit der E3 vorgenommen haben, bezieht sich auf den Schwierigkeitsgrad. [...] Wir haben gemerkt, dass es Star Wars ist, eine große Audienz. Und wir möchten niemanden zurücklassen. Deshalb haben wir einige Anpassungen vorgenommen.“

Deshalb hätten sie den neuen Story-Modus eingefügt, während sie sogar für den Default-Modus ein paar Sachen einfacher gemacht hätten. Doch dann wäre da noch der harte Modus für alle Spieler, die eine Herausforderung suchen.

Schlussendlich liegt es also bei euch, welchen Schwierigkeitsgrad ihr wählt.

