Star Wars Jedi: Fallen Order - Schleichen wird kein entscheidendes Spielelement

Während wir gebannt auf den ersten Gameplay-Reveal zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ warten, haben die Entwickler weitere Details verraten. So soll das Jedi-Abenteuer sich nicht für Stealth-Fans eignen, die sich unbemerkt an Gegnern vorbeischleichen wollen.

In Star Wars Jedi: Fallen Order soll es keinen Platz für Fans von Schleichspielen geben. Das verriet Stig Asmussen, seines Zeichens Game Director, gegenüber der Seite IGN. Demnach sollen die Spieler die Kämpfe nicht meiden, sondern sich dank des spaßigen Gameplays immer wieder auf die Konfrontationen freuen.

„[...] Nein, Stealth wird von uns nicht im Spiel unterstützt. Ihr könnt in jede Situation springen und den Kampf so drehen und wenden, wie ihr es möchtet. Es gibt eine Menge Optionen, wie ihr Gegnern begegnet und sie erledigt. Ihr könntet vermutlich - wenn ihr es wollt - an ihnen vorbeischleichen und die Aufmerksamkeit der KI vermeiden.“ „Ich denke, das wäre technisch möglich. Es ist aber nicht etwas, das wir offen fördern. Wir wollen, dass die Spieler Spaß haben und die Power-Fantasy eines Lichtschwerts und der Machtkräfte ausleben. Da passt Stealth einfach nicht in das Spiel rein.“

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ erscheint schon am 15. November 2019 für PC, Xbox One und PS4. Spätestens auf den großen Messen dieses Jahres werden wir also einen tieferen Einblick in das Gameplay hinter dem neuen Titel von Electronic Arts und Respawn Entertainment erhalten.