Star Wars Jedi: Fallen Order - Preload- und Release-Zeit: Ab wann kann ich spielen?

Wie so oft herrscht relative Unklarheit beim Release von „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Doch mit unserem Release-Guide seid ihr im Vorfeld der Veröffentlichung bestens informiert und könnt rechtzeitig durchstarten.

Wann erscheint Star Wars Jedi: Fallen Order und wie sieht es mit dem Preload aus? Wir verraten euch im Detail, wann das Spiel spielbar gemacht wird und wann der Preload an den Start geht.

Star Wars Jedi: Fallen Order Enthüllt: So einfach erhaltet ihr alle Erfolge und Trophäen

Release und Startzeitpunkt

Allem voran solltet ihr den 15. November 2019 auf dem Schirm haben, denn an diesem Tag erscheint der neue „Star Wars“-Titel. Aber wann genau geht es los? Wir verraten euch, ab wann ihr auf dem PC, der PS4 und Xbox One spielen könnt und wann der Preload verfügbar ist.

Das sind die Preload-Zeiten in der Übersicht:

PC: Preload startet am 11. November 2019, also heute im Laufe des Tages.

Preload startet am 11. November 2019, also heute im Laufe des Tages. PS4: Preload startet am 13. November 2019, also zwei Tage vorher.

Preload startet am 13. November 2019, also zwei Tage vorher. Xbox One: Preload steht bereits zur Verfügung, ihr könnt das Spiel schon jetzt herunterladen.

Wichtig ist zudem, dass das Spiel über 60 Gigabyte auf eurer Festplatte frisst. So viel Speicherplatz solltet ihr also auf jeden Fall freiräumen im Vorfeld. Umso wichtiger ist, dass ihr das Spiel vor der Veröffentlichung herunterladet, damit ihr dann direkt zum Start loslegen könnt. Das gilt natürlich nur für die digitale Version. Die physischen Versionen sollen am 15. November 2019 ausgeliefert werden, ihr könnt mit ihnen umgehend loslegen, wenn ihr sie in Händen haltet.

Hier Star Wars Jedi: Fallen Order vorbestellen!*

Release-Startzeiten der digitalen Version in der Übersicht:

PC: 15. November, 00:00 Uhr deutscher Zeit.

15. November, 00:00 Uhr deutscher Zeit. PS4: 15. November, 00:00 Uhr deutscher Zeit.

15. November, 00:00 Uhr deutscher Zeit. Xbox One: 15. November, 00:00 Uhr deutscher Zeit.

EA hat sich bei „Star Wars Jedi: Fallen Order“ dazu entschieden, kein Early-Access-Modell zu verwenden, da sie potenzielle Story-Spoiler vermeiden möchten, wie EA_Cade, Community Manager von EA, kürzlich bestätigte. Wenn ihr die PC-Version spielen möchtet, solltet ihr euch hier vorab die Systemvoraussetzungen ansehen:

Star Wars Jedi: Fallen Order Das sind die Systemvoraussetzungen für die PC-Version

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.