Star Wars Jedi: Fallen Order - Offizielles Art-Book soll Einblick hinter die Kulissen bieten

Neben dem neuen „Star Wars“-Spiel „Star Wars Jedi: Fallen Order“ von Respawn Entertainment und Electronic Arts soll zeitgleich ein Buch veröffentlicht werden, das die künstlerischen Aspekte wie Kulissen und Charaktere festhält und so einen Blick hinter die Kulissen bietet.

Zum neuen Singleplayer-Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order von Respawn Entertainment und Electronic Arts wird es ein Art-Book geben, das ist in Zusammenarbeit mit Lucasfilm und Dark Horse Books entsteht. Das Buch lautet „The Art of Star Wars Jedi: Fallen Order“ und soll laut Dark Horse in enger Zusammenarbeit mit den vier Unternehmen entstanden sein.

Die Künste von Fallen Order

Hierbei handelt es sich um eine Hardcover-Ausgabe, die den Entstehensprozess in puncto Design von Fallen Order bereithält. Das Art-Book soll die Leser mit auf die Reise von Cal Kestis nehmen, der die Wege der Macht ergründet und währenddessen durch exotische Welten reist. Ihr werdet also einen umfangreichen Eindruck von der Kunst des Spiels erhalten.

Dabei werden Konzepte aller Charaktere gezeigt, während es einen umfangreichen Einblick hinter die Kulissen gibt. Ihr erhaltet obendrauf einen Kommentar der Künstler, die geholfen haben, Fallen Order zum Leben zu erwecken. Falls euch also die Entstehung des Spiels interessiert, solltet ihr nicht nur das Spiel bestellen, das am 19. November 2019 für den PC, die PS4 und Xbox One erscheint, sondern „The Art of Star Wars: Jedi Order“ gleicht mit.

„The Art of Star Wars Jedi: Fallen Order" könnt ihr bislang nur via Amazon.com hier vorbestellen, noch nicht via Amazon.de.