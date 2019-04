Star Wars Jedi: Fallen Order - Offizielle Vorstellung: Release, Trailer und alle Infos!

Electronic Arts hat „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ausführlich vorgestellt. Im Rahmen der diesjährigen Star Wars Celebration wurden der offizielle Releasetermin und ein ausführlicher Trailer präsentiert.

Es ist endlich soweit: Respawn Entertainment hat die Katze aus dem Sack gelassen und neue Informationen zu Star Wars Jedi: Fallen Order bekannt gegeben. Es sind die ersten konkreten Details zum Singleplayer-Abenteuer.

Cal Kestis, ein Überlebender der Jedi-Säuberung

Die offizielle Beschreibung zum Spiel sieht folgendermaßen aus:

„Cal Kestis, einer der letzten Überlebenden des Ordens der Jedi nach der Säuberung durch Order 66, ist mittlerweile ein Padawan auf der Flucht. Star Wars Jedi: Fallen Order ist ein Action-Adventure, bei dem du vor dem Imperium fliehst, dessen unheilvolle Inquisitoren dich gnadenlos jagen. Entwickle deine Macht-Fähigkeiten, feile an deiner Lichtschwert-Technik und erkunde die uralten Mysterien einer längst vergessenen Zivilisation, um deine Kenntnisse der Macht auszuweiten. Nur so kannst du versuchen, den Orden der Jedi wiederaufzubauen, aber hüte dich vor dem Imperium, das dir dicht im Nacken sitzt.“

Im hier verlinkten Story-Trailer sehen wir erste Impressionen aus dem Spiel. Dabei sei angemerkt, dass kein direktes Gameplay zu sehen ist, sondern nur Szenen, die mit der genutzten Engine gerendert sind. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4.

Handlung und Kämpfe stehen im Vordergrund

Vince Zampella, Chef von Respawn Entertainment, bestätigte während dem Panel, dass uns mit "Star Wars Jedi: Fallen Order" ein storybasiertes Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive erwartet. Multiplayer-Inhalte oder Mikrotransaktionen wird es nicht geben.

In "Star Wars Jedi: Fallen Order" spielen die Kämpfe eine wichtige Rolle. Dabei hat man mit Director Stig Asmussen und Lead Combat Designer Jason de Heras zwei Entwickler im Boot, die schon bei God of War 3 mitgearbeitet haben. Die Kämpfe in Fallen Order werden als taktisch beschrieben, bei denen man die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen muss. Die Entwickler haben die Kämpfe nach eigenen Angaben so konzipiert, dass man sie leicht erlernen kann, mit fortschreitender Spielzeit aber immer tiefgehender werden.

Während des Abenteuers werdet ihr Cal (Cameron Monaghan) neue Macht-Fähigkeiten und Lichtschwert-Techniken lernen lassen können. Das Lichtschwert lässt sich wohl im Laufe der Geschichte weiterentwickeln und verändern. Cal wird oft von einem kleinen Droiden begleitet, der dem Padawan nützlich sein kann.

Die Handlung spielt ebenfalls eine große Rolle und ist zwischen „Star Wars Episode III: Die Rache der Sith" und „Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung" verankert. Sie wird zum offiziellen Star Wars-Kanon gehören. Wie im Trailer bereits zu sehen ist, mutet die Grundstimmung des Spiels er dunkel an. Cal spricht in den gezeigten Szenen davon, dass man nicht auffallen, niemandem trauen und die Vergangenheit akzeptieren soll – die drei Regeln zum Überleben.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ erscheint am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.